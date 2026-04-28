Un frente frío dirá presente durante la última semana de abril en el AMBA. Foto: NA (Juan Vargas)

El martes 28 de abril dejó otro arranque de semana con características bien invernales en el AMBA, aunque con un leve cambio respecto del lunes. La rotación del viento al noroeste permitió una pequeña recuperación térmica, pero el frío continúa siendo protagonista, especialmente durante las primeras horas del día.

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas oscilaron entre los 8 y 10°C, mientras que en el conurbano bonaerense se ubicaron entre los 3 y 5° durante la mañana. Un dato llamativo fue que la temperatura mínima no se registró al amanecer, como suele suceder, sino entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando el viento aún estaba en calma.

El frío continuará siendo protagonista en el Área Metropolitana durante la última semana de abril de 2026. Foto: NA (Damián Dopacio)

Durante el resto de la jornada, el ambiente se mantendrá fresco a templado, con cielo variable entre momentos de mayor nubosidad y otros más soleados. Por la tarde, se espera que los valores alcancen cerca de los 20°, en un contexto todavía más frío de lo habitual para fines de abril.

Pronóstico para el miércoles 29 de abril: sube la temperatura, pero llega otro frente frío

El miércoles 29 traerá algunos cambios en el patrón meteorológico. El viento del noroeste se intensificará, lo que favorecerá un aumento de entre 2 y 3 grados en comparación con el martes. Así, pese a un inicio fresco, la tarde podría superar los 23° en distintos puntos del AMBA.

Sin embargo, este alivio será transitorio. Se trata de condiciones prefrontales: hacia la tarde ingresará nuevamente aire frío, lo que provocará un descenso térmico durante la noche. Además, aumentará la nubosidad y podrían registrarse ráfagas de viento más intensas.

Fin de semana con nuevo descenso térmico: el frío no da tregua en el AMBA

Tras este nuevo cambio, el jueves 30 y viernes 1° de mayo presentarán condiciones más estables. Se espera buen tiempo, con predominio de sol, viento más calmo y una recuperación gradual de las temperaturas. Las mínimas se ubicarán entre los 10 y 15°, mientras que las máximas oscilarán entre los 21 y 23°.

El viernes 1 de mayo se presentarán condiciones más estables con predominio de sol y viento más calmo. Foto: NA (Juan Vargas)

No obstante, el alivio será breve. Entre el final del viernes y el comienzo del sábado avanzará un nuevo frente frío sobre el AMBA. Este sistema traerá un descenso térmico, rotación del viento al sur y ráfagas moderadas, junto con un aumento de la nubosidad. Por el momento, no se prevén lluvias significativas.

De cara al domingo 3 de mayo, se anticipa otra mañana fría en el Área Metropolitana, con temperaturas entre 3 y 8° y sensación térmica aún más baja.

En síntesis, la semana mostrará altibajos térmicos, pero con un denominador común: la persistencia del frío. El ingreso sucesivo de frentes fríos impedirá una recuperación sostenida, en un escenario donde el otoño sigue mostrando su faceta más invernal.