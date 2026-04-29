El TelePASE es obligatorio en las autopistas. Foto: NA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que desde el 1° de mayo todas las autopistas porteñas funcionarán sin cabinas ni barreras, tras completar la migración digital de su red vial. La medida apunta a agilizar el tránsito y mejorar la seguridad.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de peaje?

El sistema “Free Flow” elimina las cabinas tradicionales y las reemplaza por pórticos inteligentes con cámaras láser y sensores. Estos dispositivos leen las patentes y detectan automáticamente el TelePASE mientras los vehículos circulan, sin necesidad de frenar.

La tecnología utiliza reconocimiento automático de matrículas, que procesa la información en tiempo real y la vincula con la base de datos para realizar el cobro de forma automática.

¿Qué beneficios tiene este sistema?

Según el GCBA, el nuevo esquema permite ahorrar tiempo —hasta 36 horas al año para quienes circulan dos veces por día— y reduce el impacto ambiental, disminuyendo las emisiones de CO₂ y el consumo energético en un 80% frente al sistema tradicional.

TelePASE. Foto: NA

¿Qué autopistas ya forman parte de la red inteligente?

Todas las autopistas de la Ciudad están incluidas en este sistema. Entre las principales se encuentran:

Autopista Illia , pionera en implementar el sistema en 2023.

Paseo del Bajo , operativo con Free Flow desde 2019.

Autopista 25 de Mayo , con nuevos pórticos como el de avenida Varela.

Autopista Perito Moreno, que eliminó sus cabinas en el peaje Parque Avellaneda.

¿Es obligatorio usar TelePASE?

A partir de ahora todos los vehículos deben contar con TelePASE para circular por estas autopistas. Quienes no lo tengan y pasen por los pórticos pueden recibir multas por evasión de peaje.

El trámite es simple y se puede realizar de manera online a través del sitio oficial o mediante aplicaciones de pago electrónico habilitadas.