Escapadas económicas: los 3 destinos de Buenos Aires para visitar en tren por menos de $10.000

Con opciones accesibles y prácticas, el tren se convierte en la mejor alternativa para descubrir rincones únicos. Estos sitios combinan bajo costa, comodidad y la posibilidad de viajar cerca de casa.

Trenes de larga distancia.

Los trenes de larga distancia continúa siendo la opción más económica para una escapada dentro de la Argentina. En este contexto, Trenes Argentinos ofrece una alternativa súper accesible con pasajes desde $10.000, según el destino.

Trenes Argentinos ofrece pasajes por menos de $10.000. Foto: Trenes Argentinos.

Si sos el tipo de viajero que busca cuidar su economía, hay tres opciones clave que se destacan como las más baratas saliendo desde Buenos Aires:

Buenos Aires-Bragado: con una duración estimada de 6 horas y 15 minutos. Es tren parte de la estación de Once y llega directamente a la estación Bragado, con tres servicios semanales. El costo es de $7.500 en primera; y $9.000 en pullman. Cabe aclarar que el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje. Buenos Aires-Junín: este recorrido tiene una duración estimada de 6 horas y sale de la estación Retiro, con servicios que salen todos los días. Viajando los días martes, miércoles, jueves y sábado, el precio en primera es de $10.000. La categoría pullman cuesta $2.000 más. Buenos Aires-Lobos: con el tren Sarmiento es posible llegar a Lobos. Parte desde la estación de Merlo. El valor es de $808,89 con tarjeta SUBE registrada.

Además, hay destinos que son históricamente más costosos, como Rosario (Santa Fe) y Córdoba.

Bragado, Junín y Lobos, los destinos más económicos dentro de Buenos Aires para viajar en tren. Foto: Trenes Argentinos.

Si bien son rutas más extensas, podés aprovechar las promociones de Trenes Argentinos que permiten conseguir pasajes regulares con descuentos o eligiendo las categorías de servicio más económicas.

Los claves para viajar barato en trenes de larga distancia

El secreto para no pasar la barrera de los $10.000 es la planificación. Los especialistas tiran diferentes tips esenciales para conseguirlo: