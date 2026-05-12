Escapada gastronómica a Espora Foto: Instagram @damicontrerasok

Hay escapadas que no necesitan agenda, ni checklist, ni diez pestañas abiertas en el celu. Solo un auto, ganas de bajar un cambio y el olorcito a campo que te acomoda la cabeza. Espora es de esos lugares: un paraje rural chiquito, de ritmo lento, donde el plan principal es simple y efectivo: caminar, respirar, comer rico y volver con la sensación de haber dormido una siesta larga.

En los últimos meses empezó a aparecer fuerte en recomendaciones viajeras por una combinación infalible: identidad de pueblo, una propuesta gastronómica que se volvió “imán” de fines de semana y postales muy fotogénicas entre vías, verde y silencio.

¿Dónde queda Espora (Buenos Aires)?

Según distintas coberturas recientes, Espora está en el partido de San Andrés de Giles (provincia de Buenos Aires) y queda a unos 128 km de CABA, lo que suele traducirse en aprox. 2 horas en auto (según tránsito y tramo de tierra). Nota de precisión editorial: hay publicaciones que lo ubican en Brandsen y lo presentan como una salida “a una hora”; sin embargo, otras fuentes lo sitúan en San Andrés de Giles. Para evitar errores, en esta versión se prioriza la ubicación repetida por más de un medio en sus guías de escapada.

Espora, un pueblito rural ubicado en el partido de San Andrés de Giles. Foto: Facebook / Pueblos de Buenos Aires.

Qué hacer en Espora: 3 experiencias que valen el viaje

1) Comer en un almacén de campo (de verdad)

El corazón del plan suele ser Almacén Espora, un viejo almacén rural reconvertido en punto gastronómico, con estética de época y una carta “bien de campo”. En varias reseñas periodísticas se mencionan picadas, pizzetas, sándwiches al disco y opciones como lomo Strogonoff, además de preparaciones criollas y productos de la zona.

2) Caminar hacia los túneles ferroviarios cubiertos de vegetación

Uno de los atractivos más comentados es la posibilidad de recorrer antiguas estructuras/túneles vinculados al pasado ferroviario, hoy tomados por la vegetación y convertidos en escenario perfecto para fotos y caminatas sin apuro.

3) Dormir “distinto”: glamping en modo campo abierto

Si la idea es estirar la escapada, se describe a Espora como un lugar donde hay propuesta de glamping (alojamientos tipo iglú con comodidades), ideal para una noche de cielo abierto y amanecer rural.

Espora, partido de San Andrés de Giles. Foto: Instagram/almacen.espora

Un poco de historia: por qué el tren aparece en todos los relatos

La estación Espora está asociada a la expansión ferroviaria de principios del siglo XX: se menciona que fue construida por la Compañía General de Ferrocarriles y habilitada en 1911 como parte de una línea que conectaba Buenos Aires con Rosario, con tierras donadas por familias de la zona. Ese pasado explica por qué el paisaje del lugar —vías, estación y trazas antiguas— todavía marca el pulso del recorrido y le da a la visita un aire de “viaje al tiempo lento”.

Cómo llegar desde CABA

La ruta más citada para ir en auto es: Acceso Oeste → RN 7, continuar hasta pasar San Andrés de Giles y, cerca del km 120, tomar el Camino Provincial 094-05 (y luego un tramo de camino rural/tierra hasta el paraje). Sugerencia práctica: si llovió fuerte, revisá el estado del tramo de tierra y salí temprano para llegar con luz (mejor experiencia y mejores fotos).