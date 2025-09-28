Viajar en tren a Mar del Plata: precios actualizados, duración del viaje y cómo ahorrar en pasajes

Las formaciones cuentan con coche comedor, baños, espacios para personas con movilidad reducida y ambiente climatizado, lo que garantiza un viaje confortable. En esta nota, te detallamos todo lo que tenés que saber para tu viaje.

Trenes de larga distancia. Foto: NA.

El tradicional servicio ferroviario que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata continúa siendo una de las opciones más elegidas por turistas y residentes para trasladarse entre la capital y la costa atlántica, sobre todo en vistas a la nueva temporada de vacaciones 2025/2026.

Con salidas diarias desde la estación Plaza Constitución y un recorrido de poco más de seis horas, los trenes de larga distancia ofrecen una alternativa segura, cómoda y económica frente al transporte automotor.

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

El trayecto cuenta con dos modalidades: un tren común con una duración estimada de 6 horas y 29 minutos, y un servicio semi directo que reduce el tiempo a unas 6 horas. La formación parte desde Plaza Constitución, con acceso al preembarque por la calle Hornos 25 en la Ciudad de Buenos Aires, y arriba a la estación de Mar del Plata ubicada en Avenida Pedro Luro 4600.

Los servicios semi directos realizan paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal, además de las cabeceras. Según el cronograma vigente, se encuentran disponibles varias frecuencias semanales, incluyendo horarios diurnos y nocturnos.

Frecuencias del Tren de la Costa. Foto: Trenes Argentinos.

Tren de la Costa 2025/2026: tarifas y descuentos vigentes

A partir del 1° de octubre de 2025, los pasajes tendrán un costo base de:

Primera: $25.000.

Pullman: $30.000 .

El precio puede variar según la ocupación al momento de la compra. A su vez, se mantienen los beneficios para distintos grupos:

Menores de 3 a 12 años: 50% de descuento.

Jubilados y pensionados: 40% de descuento presentando comprobante.

Personas con discapacidad: viaje gratuito junto a un acompañante (si el certificado lo indica).

Trenes de larga distancia. Foto: Trenes Argentinos.

Además, quienes adquieran sus pasajes a través de la web obtienen un 10% de descuento adicional. La venta ya está habilitada para viajes hasta el 30 de noviembre de 2025.

Información importante: restricciones por obras en las vías

Una de las principales novedades es la interrupción parcial del servicio debido a trabajos de mantenimiento en la infraestructura ferroviaria.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Desde Buenos Aires hacia Mar del Plata no circulan trenes los días martes, miércoles y jueves, mientras que en sentido inverso, desde Mar del Plata hacia la Capital, las cancelaciones afectan a miércoles y jueves. Estas modificaciones estarán vigentes hasta nuevo aviso.

En paralelo, el Tren de la Costa continúa siendo una propuesta turística de gran valor para quienes deseen vacacionar en la costa atlántica este verano 2025-2026. Actualmente, el servicio depende del Ministerio de Transporte, y es operado por la empresa estatal Trenes Argentinos Operaciones.