Una camioneta chocó y terminó incrustada en una farmacia de Caballito: tres heridos

El accidente ocurrió en el cruce de las avenidas Gaona y Honorio Pueyrredón, frente al Cid Campeador. Los afectados fueron trasladados al Hospital Durand.

Accidente de una camioneta que se incrustó en una farmacia de Caballito. Foto: NA

Una camioneta chocó contra un auto y terminó incrustada en una farmacia en el cruce de las avenidas Gaona y Honorio Pueyrredon, en el barrio porteño de Caballito.

Por el hecho, tres personas resultaron heridas con politraumatismos y fueron derivadas al Hospital Durand.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se dio entre un Honda HR-V, conducido por un hombre adulto que viajaba acompañado por una mujer, y una Volkswagen Amarok que, al frente, se encontraba otro hombre.

El chofer del Honda fue asistido por personal del SAME, mientras que su acompañante fue liberada del vehículo por Bomberos de la Ciudad, al igual que quien se encontraba al frente de la Amarok y así, todas las partes fueron diagnosticadas con heridas múltiples.

A raíz del impacto, la camioneta Amarok chocó contra la fachada de una farmacia por lo que provocó la rotura de vidrios y parte de la estructura.