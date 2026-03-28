Avenida Pedro Goyena Foto: Instagram @martin_recorre

Caballito, ese pujante corazón geográfico de Buenos Aires, alberga una de sus vías más emblemáticas: la avenida Pedro Goyena. Reconocida tanto por su frondosa arboleda como por su aire residencial y sofisticado, se ha convertido en un imán para quienes buscan calidad de vida en la ciudad. Este recorrido fusiona paisaje urbano, legado histórico y crecimiento inmobiliario. A continuación, el relato que combina el pasado de su nombre y la actualidad que la posiciona como una de las más deseadas de Caballito.

Un “túnel verde” en plena ciudad

Pedro Goyena recorre cerca de 1.850 metros, entre Av. La Plata y Av. Juan Bautista Alberdi, atravesando Caballito y Flores, y conformando casi 19 cuadras de paisaje urbano. Su característica más llamativa es la doble fila de tipas y plátanos que forman un impresionante “techo natural”: se estima que hay unos 350 ejemplares, algunos de más de 24 metros de altura, cimentando su fama como túnel verde porteño. Este entorno genera un microclima y una estética única que explica por qué se ha convertido en un destino codiciado.

De las avenidas más exclusivas de CABA

De “Río Cuarto” a Pedro Goyena: el cambio del nombre

Originalmente conocida como “Río Cuarto”, la avenida se transformó al bautizarla con el nombre del destacado Pedro Francisco Goyena. Pero, ¿quién fue este personaje y por qué mereció tan destacado reconocimiento?

Quién fue Pedro Goyena: abogado, docente y defensor de la fe

Nacido en Buenos Aires el 24 de julio de 1843, precisamente en una familia acomodada de once hermanos, Pedro Goyena estudió en el Colegio Nacional Central y luego en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de doctor en jurisprudencia en 1869 y abogado en 1872. Se destacó como docente: entre 1869 y 1874 dictó clases de filosofía, y luego en la cátedra de Derecho Romano en la UBA.

Políticamente, fue un miembro activo de la Unión Cívica y ocupó diversos cargos: diputado provincial (1865–1867, 1870–1872), Constituyente provincial (1870–1873), diputado y senador nacional (1873–1884, 1886–1890). Además, desempeñó cargos en el Consejo General de Educación y fue llamado por el presidente Avellaneda para asesorar en un momento de crisis en 1880.

¿Quién fue Goyena? Foto: Wikipedia

Su legado es histórico: fue uno de los principales opositores al laicismo impulsado por la llamada “Generación del 80”, quienes promovían la secularización de la enseñanza y el Estado, logrando notoriedad junto a figuras como José Manuel Estrada. Goyena defendió la educación confesional en el Congreso Pedagógico de 1882 y rechazó la Ley 1420 de 1884, que instituía la escuela pública, gratuita y laica. También reprobó el matrimonio civil instaurado en 1888, reivindicando el matrimonio religioso como único válido.

Tras su muerte el 17 de mayo de 1892, su figura pasó al paisajismo urbano: así nació la avenida que hoy lleva su nombre.

El “efecto Goyena”: exclusividad y valorización urbana

Más allá de su historia y naturaleza, Pedro Goyena ha experimentado un notable boom inmobiliario. Según un informe de Justevila, esta avenida concentra unos 117 proyectos en desarrollo en Caballito sur, lo que representa cerca del 10 % de todos los emprendimientos en esa zona. Edificios de nivel premium, con valores que superan los USD 4 000 por m², no tienen nada que envidiarle a los precios de barrios como Palermo o Recoleta.

Los precios de unidades “en pozo” alcanzan los USD 3 391/m², lo que coloca a Caballito entre los 9 barrios más cotizados de la ciudad, con una brecha del 8,7 % superior al promedio porteño. Esta combinación de arbolado frondoso, baja circulación vehicular, oferta gastronómica y una vida residencial atractiva crea lo que los expertos inmobiliarios llaman el “efecto Goyena”.

Por qué Goyena es tan solicitada Foto: Instagram @martin_recorre

Vida moderna: gastronomía y servicios

Si bien tradicionalmente fue una zona residencial, en los últimos años la avenida experimentó una transformación paisajística y urbana. Se sumaron nuevas construcciones, espacios gastronómicos, cervecerías y locales de franquicias. Asimismo, hay proyectos ambientales que incluyen 250 nuevos árboles para reforzar su green appeal.

Arquitectónicamente, conviven elegantes residencias de estilo francés, Tudor y neocolonial con modernos edificios, consolidando así una heterogeneidad estética que no solo preserva el patrimonio, sino que aporta sofisticación.

Una avenida con historia y proyección a futuro

Pedro Goyena es mucho más que una calle arbolada: es el legado de un intelectual y político clave en el debate sobre la laicidad de Argentina, convertido hoy en símbolo del renovado apetito urbano de Caballito. El homenaje a un opositor al laicismo se funde con una avenida que representa vida, cultura, verde y hegemonía inmobiliaria. Su fisonomía, sus valores inmobiliarios y su aura de exclusividad aseguran que seguirá siendo —por largo tiempo— una de las apuestas más seguras para Google Discover y motores de búsqueda, gracias a su combinación perfecta de contenido histórico, contexto local, y un atractivo moderno irresistible para lectores e inversores por igual.