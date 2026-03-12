Las nuevas obras que prometen cambiar el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires avanza con una transformación significativa en su movilidad urbana a través del plan Ciudad sin Barreras. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Infraestructura porteño, busca eliminar las demoras y riesgos que generan los cruces ferroviarios a nivel, además de reducir la contaminación sonora y ambiental provocada por los vehículos detenidos frente a las barreras.

El programa contempla la construcción de pasos bajo nivel en distintos barrios de la capital, con el objetivo de mejorar la circulación de autos, colectivos y peatones. Estas obras públicas buscan integrar mejor el tejido urbano y garantizar un tránsito más fluido y seguro en una ciudad donde el sistema ferroviario atraviesa numerosos corredores viales.

El programa contempla la construcción de pasos bajo nivel en distintos barrios de la capital.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en varios frentes y abarcan desde túneles de gran escala hasta los llamados “sapitos”, estructuras más pequeñas destinadas al tránsito liviano. Las intervenciones forman parte de una estrategia de mediano y largo plazo que apunta a alcanzar una ciudad con “barrera cero”, permitiendo que trenes y vehículos convivan sin interferencias.

Desde el gobierno porteño destacan que las obras no solo buscan agilizar la circulación vehicular, sino también mejorar la experiencia de quienes se desplazan a pie. En este sentido, los proyectos incluyen: nueva iluminación LED, rampas de accesibilidad y sistemas de videovigilancia para reforzar la seguridad en los entornos intervenidos.

Los barrios y las calles donde se eliminarán las barreras de trenes

Uno de los proyectos más relevantes del cronograma es el nuevo paso bajo nivel en la calle Irigoyen, en el barrio de Villa Luro, que atravesará las vías del Ferrocarril Sarmiento.

La obra prevé la construcción de un túnel de doble mano que conectará de forma directa las zonas de Liniers y Villa Luro, con el objetivo de aliviar uno de los cruces ferroviarios más congestionados del oeste porteño.

La obra prevé la construcción de un túnel de doble mano que conectará de forma directa las zonas de Liniers y Villa Luro.

En el norte de la ciudad también avanzan proyectos clave. Entre ellos se destacan el Anillo La Pampa (Belgrano), y el nuevo cruce sobre la avenida Álvarez Thomas (Villa Urquiza).

En este último caso, la obra contempla un túnel de 255 metros de longitud que atravesará las vías del Ferrocarril Mitre para resolver uno de los puntos de mayor congestión de la Comuna 12 y facilitar la circulación de quienes se dirigen hacia el centro porteño o el conurbano bonaerense.

Mejoras en la frecuencia del servicio y conectividad en Caballito y Villa Lugano

El barrio de Caballito también se suma a esta transformación con el proyecto del paso bajo nivel en la calle Federico García Lorca. La obra es una de las más esperadas por los vecinos, ya que las barreras del Ferrocarril Sarmiento generan demoras frecuentes en una de las zonas comerciales más activas de la ciudad.

Con el nuevo túnel se busca mejorar la conexión entre el norte y el sur del barrio y, al mismo tiempo, optimizar la frecuencia del servicio ferroviario al reducir el riesgo de accidentes en el cruce.

Las barreras del Ferrocarril Sarmiento generan demoras frecuentes en una de las zonas comerciales más activas de la ciudad.

En el sur porteño, el barrio de Villa Lugano se beneficiará con la intervención en la calle Larrazábal, donde las vías del Ferrocarril Belgrano Sur generan demoras recurrentes. El proyecto forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo de la zona sur y mejorar el acceso a escuelas, centros de salud y otros servicios esenciales.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la eliminación de estos cruces ferroviarios podría reducir hasta 15 minutos los tiempos de viaje durante las horas pico, un impacto directo en la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y usuarios del transporte público en la Ciudad.