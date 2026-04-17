Busca marcar un antes y un después en la movilidad urbana Foto: Foto generada con IA Canal 26

La ciudad de Buenos Aires avanza con una obra de infraestructura que apunta a resolver uno de los problemas más persistentes de la movilidad urbana: las largas demoras en cruces ferroviarios altamente transitados. En el barrio de Caballito, la construcción de un nuevo paso bajo nivel utilizando tecnología de cajón de hormigón entra en su fase decisiva y genera expectativas por el impacto directo que tendrá en el tránsito, la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto se desarrolla en la calle García Lorca, donde diariamente circulan cientos de vehículos que hasta ahora debían detenerse durante largos períodos por el paso constante de trenes del Ferrocarril Sarmiento. En horas pico, las barreras permanecían bajas gran parte del tiempo, provocando filas extensas, ruidos constantes y un aumento considerable de la contaminación ambiental.

Cómo funciona el “cajón de hormigón” que permite construir sin frenar los trenes

Uno de los aspectos más innovadores de la obra es el método constructivo elegido. En lugar de interrumpir de manera prolongada el servicio ferroviario, se utiliza una estructura de hormigón prefabricada —conocida como cajón— que se empuja lentamente por debajo de las vías mediante equipos hidráulicos de alta precisión.

A medida que el cajón avanza, se excava el suelo en su interior, permitiendo que el túnel se forme de manera progresiva y segura. Esta técnica reduce riesgos estructurales, minimiza el impacto en el entorno y posibilita que los trenes continúen circulando casi con normalidad durante gran parte del proceso.

Construcción de un nuevo paso bajo nivel en Caballito Foto: CGBA

Menos tiempo de espera y más seguridad vial

Según estimaciones oficiales, una vez finalizada la obra el tiempo de cruce se reducirá hasta en un 50%. Esto no solo beneficiará a automovilistas, sino también a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público que hoy sufren demoras constantes en la zona.

Además de agilizar el tránsito, el nuevo paso bajo nivel aportará mejoras clave en términos de seguridad: se eliminarán maniobras imprudentes, bocinazos, frenadas bruscas y cruces riesgosos cuando las barreras están bajas.

Un rediseño urbano que va más allá del tránsito

La intervención no se limita al túnel. El proyecto incluye una reorganización integral del espacio urbano, con calles colectoras de baja velocidad para frentistas, cruces peatonales más seguros y puentes en superficie para quienes se desplazan a pie.

También se sumarán luminarias LED, señalización moderna, revestimientos artísticos en el interior del paso bajo nivel y nuevo mobiliario urbano. Habrá espacios verdes, sectores parquizados y áreas pensadas para el uso recreativo de los vecinos, integrando la obra al tejido del barrio.

Parte de un plan más amplio de movilidad

Desde el gobierno porteño destacan que este tipo de intervenciones forma parte de un plan estratégico para mejorar la circulación en distintos puntos neurálgicos de la ciudad. Obras similares avanzan en otras zonas atravesadas por líneas ferroviarias, con el objetivo de reducir cuellos de botella históricos.

Otro dato relevante es que el nuevo paso bajo nivel fue diseñado para ser compatible con eventuales proyectos ferroviarios futuros, como viaductos o alternativas en trinchera, sin necesidad de realizar modificaciones estructurales.

Promete reducir hasta un 50% los tiempos de cruce en una zona clave de la ciudad Foto: CGBA

Un antes y un después para Caballito

Con el avance de los trabajos estructurales, la obra se acerca a su etapa final y promete convertirse en un punto de inflexión para uno de los barrios con mayor densidad de circulación de la ciudad. Menos tiempos de espera, menor contaminación y una movilidad más fluida son algunos de los beneficios que se esperan una vez habilitado el nuevo cruce.

La transformación de este histórico punto demuestra cómo la combinación de tecnología, planificación urbana y diseño puede ofrecer soluciones concretas a problemas cotidianos que afectan a miles de personas todos los días.