Uñas cortas, la nueva tendencia de la primavera: cuáles son las 7 razones para adoptar esta moda
Durante años, las uñas largas dominaron las tendencias de belleza. Esculturales, llamativas, y en muchos casos imposibles de mantener, se convirtieron casi en un símbolo obligado del cuidado personal impuesta por celebridades como Rihanna, Lali e incluso Rosalía. Sin embargo, en los últimos tiempos, una nueva estética comenzó a ganar terreno: las uñas cortas, naturales y minimalistas.
Pero más allá de una cuestión de estética y comodidad, llevar las uñas cortas también es una declaración de estilo propio. Es volver a lo simple, a lo auténtico, y dejar que las manos respiren sin perder elegancia. Muchas personas, incluso, recurren a la manicura japonesa, que se centra en nutrir, pulir y dar brillo natural a la uña sin esmalte para lograr unas manos prolijas, finas y sobre todo, saludables.
Cuáles son los 7 beneficios de llevar uñas cortas
Más cómodas para la vida diaria
Las uñas cortas permiten realizar tareas cotidianas sin molestias ni riesgos. Desde escribir en el celular hasta cocinar o tocar un instrumento, todo se vuelve más fácil y natural.
Menor mantenimiento
Las uñas largas requieren cuidados constantes, rellenos, retoques y muchas veces reparaciones. Las uñas cortas, en cambio, son fáciles de mantener y podés esmaltarlas vos misma sin necesidad de visitar el salón cada semana.
Menos riesgos de rotura
Al tener menos exposición, las uñas cortas son más resistentes. Esto significa menos quiebres, menos accidentes y menos frustraciones.
Más higiénicas
Acumulan menos suciedad y bacterias, lo que las convierte en una opción más saludable, especialmente si tenés niños, trabajás con alimentos o en el área de la salud.
El minimalismo está de moda
Lo natural es tendencia. Las manicuras simples, con colores neutros o detalles delicados, son cada vez más populares. Las uñas cortas permiten lucir este estilo con sobriedad y buen gusto.
Permiten que las uñas respiren
Darles un descanso a tus uñas también es importante. Limarlas, hidratarlas y mantenerlas cortas ayuda a que se fortalezcan y crezcan más sanas.
Elegancia sin exagerar
Lejos de ser “menos femeninas”, las uñas cortas pueden ser increíblemente chic. Combinadas con un buen esmalte nude, un toque de brillo o una manicura francesa reinventada, aportan sofisticación sin excesos.
Adoptar la manicura corta no solo es una decisión práctica, sino también estética. Es una forma de volver a lo esencial, de redescubrir la belleza en lo simple y de priorizar el bienestar sin renunciar al estilo. En un mundo donde todo parece estar recargado, elegir lo minimalista también puede ser un acto de libertad.