Uñas cortas, la nueva tendencia de la primavera: cuáles son las 7 razones para adoptar esta moda

Las uñas largas dominaron el mundo de la moda durante muchos años. Ahora, mientras más minimalistas y naturales sean, mejor. ¿Por qué deberías llevar las uñas cortas?

Uñas, esmalte, manicura. Foto: Freepik.

Durante años, las uñas largas dominaron las tendencias de belleza. Esculturales, llamativas, y en muchos casos imposibles de mantener, se convirtieron casi en un símbolo obligado del cuidado personal impuesta por celebridades como Rihanna, Lali e incluso Rosalía. Sin embargo, en los últimos tiempos, una nueva estética comenzó a ganar terreno: las uñas cortas, naturales y minimalistas.

Las uñas cortas son la nueva tendencia. Foto: Canal26.com / @belunails_22

Pero más allá de una cuestión de estética y comodidad, llevar las uñas cortas también es una declaración de estilo propio. Es volver a lo simple, a lo auténtico, y dejar que las manos respiren sin perder elegancia. Muchas personas, incluso, recurren a la manicura japonesa, que se centra en nutrir, pulir y dar brillo natural a la uña sin esmalte para lograr unas manos prolijas, finas y sobre todo, saludables.

Cuáles son los 7 beneficios de llevar uñas cortas

Más cómodas para la vida diaria

Las uñas cortas permiten realizar tareas cotidianas sin molestias ni riesgos. Desde escribir en el celular hasta cocinar o tocar un instrumento, todo se vuelve más fácil y natural.

Menor mantenimiento

Las uñas largas requieren cuidados constantes, rellenos, retoques y muchas veces reparaciones. Las uñas cortas, en cambio, son fáciles de mantener y podés esmaltarlas vos misma sin necesidad de visitar el salón cada semana.

Menos riesgos de rotura

Al tener menos exposición, las uñas cortas son más resistentes. Esto significa menos quiebres, menos accidentes y menos frustraciones.

Las uñas cortas son fáciles de cuidar. Foto: Pinterest.

Más higiénicas

Acumulan menos suciedad y bacterias, lo que las convierte en una opción más saludable, especialmente si tenés niños, trabajás con alimentos o en el área de la salud.

El minimalismo está de moda

Lo natural es tendencia. Las manicuras simples, con colores neutros o detalles delicados, son cada vez más populares. Las uñas cortas permiten lucir este estilo con sobriedad y buen gusto.

Permiten que las uñas respiren

Darles un descanso a tus uñas también es importante. Limarlas, hidratarlas y mantenerlas cortas ayuda a que se fortalezcan y crezcan más sanas.

Elegancia sin exagerar

Lejos de ser “menos femeninas”, las uñas cortas pueden ser increíblemente chic. Combinadas con un buen esmalte nude, un toque de brillo o una manicura francesa reinventada, aportan sofisticación sin excesos.

Las uñas color nude son la nueva tendencia

Adoptar la manicura corta no solo es una decisión práctica, sino también estética. Es una forma de volver a lo esencial, de redescubrir la belleza en lo simple y de priorizar el bienestar sin renunciar al estilo. En un mundo donde todo parece estar recargado, elegir lo minimalista también puede ser un acto de libertad.