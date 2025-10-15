Repudio por un estudiante que se disfrazó de “mujer violada” durante el viaje de egresados

El hecho ocurrió en Bariloche. El joven compartió el video en redes sociales y generó una ola de indignación. Sus compañeros repudiaron el acto con una carta pública.

El polémico disfraz en un viaje de eresados Foto: captura

Durante su viaje de egresados a Bariloche, un alumno cordobés se disfrazó de mujer abusada sexualmente y lo subió a sus redes sociales. En el video se observan las risas cómplices de sus compañeros, y todos los detalles de la vestimenta.

Tras la rápida viralidad que adquirió el video, sus compañeros de curso salieron a despegarse rápidamente de la situación con una carta dirigida a todo el país: “Como estudiantes de 7mo año del IPET 267 queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio”.

El disfraz que causo el repudio Foto: Ig: p25enet

La acción de mal gusto se enmarca en una de las fiestas nocturnas que los jóvenes realizan en el viaje de egresados, que consiste en disfrazarse de formas “bizarras”.

Sin embargo, sin importar el contexto en el que fue grabado el video, no es un chiste y se da un contexto alarmante: en la última semana hubo 11 muertes de mujeres por femicidios. Además, en el país muere una mujer o disidencia cada 36 horas en manos de un varón, según datos del “Observatorio Ahora que Si Nos Ven”

Los estudiantes hicieron públicas sus disculpas a través del Instagram del curso, donde expresaban su “repudio” y aclaraban ser “conscientes de la gravedad” de lo sucedido.

El video de la polémica de un estudiante en su viaje de egresados. Video: X:@pesotolp

El disfraz consistía en un vestido celeste ensangrentado, con pintura roja sobre las piernas y los muslos. Además, se ve escrito en la espalda y pecho la palabra “violada”.