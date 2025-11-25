Un chofer llevaba a chicos de viaje de egresados y estaba drogado: fue descubierto por los padres

El conductor dio positivo de cocaína y marihuana. Había salido de Exaltación de la Cruz y padres acompañante exigieron el control a la altura de Munro.

Detención de chofer que iba a llevar chicos de viaje de egresados. Foto: NA

Claudio Aranda, un chofer de larga distancia de 29 años, era el designado para llevar a chicos de viaje de egresados hacia Cariló pero cometió una grave infracción: llegó drogado a realizar su tarea.

Según informaron testigos, el personal de la policía recibió la solicitud desde el colegio Almafuerte de Munro, donde padres de alumnos notaron algo extraño en la conducta del chofer.

“Me da la sensación de que venían esquivando controles, porque en la Panamericana agarraron todo por colectora”, señaló la madre de uno de los pasajeros.

Chofer de micro que estaba drogado para llevar chicos de viaje de egresados.

Por tanto, personal de la Comisaría tercera de Vicente López confirmaron que “los progenitores notaron conductas inapropiadas por parte del chofer, los mismos solicitaron que se le haga test de alcoholemia, situación a la que el chofer no accedió”.

Al tiempo, se identificó al trabajador que fue “sometido al test para consumos de estupefacientes, como cocaína y marihuana”, examen que “arrojó el resultado positivo”, ante esta situación, los padres buscaron tomar represalias e intervinieron los efectivos con el fin de preservar la integridad física de Aranda.

Aunque la empresa buscó y envió un nuevo conductor, el reemplazo no contaba con las horas de sueño correspondientes y debieron enviar un nuevo chofer, por lo que el viaje se reanudó con gran demora.