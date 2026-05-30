Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
sábado, 30 de mayo de 2026, 19:36
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Cortes de pelo para +30
Cortes de pelo para +30 Foto: Canal26

Cumplir 30 años puede ser la edad ideal para renovar el estilo y apostar por un look que resalte mucho más el rostro. Por este motivo, el corte de pelo juega un rol importante, ya que aporta frescura, suaviza las facciones y puede generar un efecto rejuvenecedor casi inmediato.

Los estilistas coinciden en que los cortes con movimiento, volumen y textura ligera suelen ser los más favorecedores, a diferencia de los estilos rectos y rígidos. Además, muchas celebridades que ya han pasado los 30 como Dua Lipa, Miley Cyrus y hasta Lali incitan a abandonar el pelo totalmente liso y apostar por cortes con movimiento y juventud, muy lejos del clean look.

Corte de pelo. Foto: Unsplash.

Además de seguir las tendencias, la clave está en encontrar un corte que se adapte a la forma de la cara, al tipo de cabello y al estilo personal de cada persona sin resignar la comodidad.

¿Qué características tienen los cortes de pelo que rejuvenecen?

Los cortes que ayudan a restar años visualmente suelen compartir algunas características. Entre ellas destacan las capas suaves, los flequillos ligeros, el volumen estratégico y las puntas descontracturadas.

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Estos elementos permiten enmarcar mejor el rostro, suavizar las líneas de expresión y aportar una imagen más fresca y moderna. También contribuyen a generar sensación de movimiento, evitando que el cabello luzca pesado o sin forma. Entre los más destacados, se encuentran los siguientes:

1. Long Bob (Lob)

El clásico long bob sigue siendo uno de los cortes más favorecedores. Su longitud, que suele llegar a la altura de los hombros o un poco más abajo, enmarca el rostro y aporta elegancia sin endurecer las facciones.

Dua Lipa. Foto: Reuters.
Dua Lipa apostó al long bob

2. Butterfly Cut

Es una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Se caracteriza por capas largas y ligeras que generan mucho movimiento y volumen. Es ideal para quienes no quieren perder largo, pero buscan un cambio visible.

3. Shaggy Cut

Inspirado en los años 70, este corte incorpora capas descontracturadas y textura. Aporta frescura, volumen y un aspecto relajado que suele favorecer especialmente a cabellos finos.

Lali Espósito, artista. Foto: prensa.
Lali eligió un corte shaggy para sus 30

4. Bob Francés

Más corto que el long bob y generalmente acompañado de un flequillo suave, este estilo aporta sofisticación y un aire juvenil. Además, destaca los pómulos y suaviza la línea de la mandíbula.

5. Corte en Capas con Flequillo Cortina

Las capas largas combinadas con un flequillo cortina ayudan a enmarcar el rostro y a suavizar las líneas de expresión. Es una opción versátil que funciona en distintos tipos de cabello y formas de cara.

Los estilos más recomendados después de los 30 son aquellos que aportan textura y volumen sin requerir un mantenimiento excesivo. Gracias a estas características, logran un efecto visual similar al de un “lifting”, resaltando los rasgos y brindando una apariencia más descansada y juvenil.