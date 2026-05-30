Ni bob ni pixie: los cortes de pelo que usan las celebridades y que más favorecen después de los 30
Elegir el mejor corte de cabello hace una gran diferencia en nuestra apariencia. Descubrí cuáles son los estilos que aportan volumen y un efecto glow up inmediato.
Cumplir 30 años puede ser la edad ideal para renovar el estilo y apostar por un look que resalte mucho más el rostro. Por este motivo, el corte de pelo juega un rol importante, ya que aporta frescura, suaviza las facciones y puede generar un efecto rejuvenecedor casi inmediato.
Los estilistas coinciden en que los cortes con movimiento, volumen y textura ligera suelen ser los más favorecedores, a diferencia de los estilos rectos y rígidos. Además, muchas celebridades que ya han pasado los 30 como Dua Lipa, Miley Cyrus y hasta Lali incitan a abandonar el pelo totalmente liso y apostar por cortes con movimiento y juventud, muy lejos del clean look.
Además de seguir las tendencias, la clave está en encontrar un corte que se adapte a la forma de la cara, al tipo de cabello y al estilo personal de cada persona sin resignar la comodidad.
¿Qué características tienen los cortes de pelo que rejuvenecen?
Los cortes que ayudan a restar años visualmente suelen compartir algunas características. Entre ellas destacan las capas suaves, los flequillos ligeros, el volumen estratégico y las puntas descontracturadas.
Estos elementos permiten enmarcar mejor el rostro, suavizar las líneas de expresión y aportar una imagen más fresca y moderna. También contribuyen a generar sensación de movimiento, evitando que el cabello luzca pesado o sin forma. Entre los más destacados, se encuentran los siguientes:
1. Long Bob (Lob)
El clásico long bob sigue siendo uno de los cortes más favorecedores. Su longitud, que suele llegar a la altura de los hombros o un poco más abajo, enmarca el rostro y aporta elegancia sin endurecer las facciones.
2. Butterfly Cut
Es una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Se caracteriza por capas largas y ligeras que generan mucho movimiento y volumen. Es ideal para quienes no quieren perder largo, pero buscan un cambio visible.
3. Shaggy Cut
Inspirado en los años 70, este corte incorpora capas descontracturadas y textura. Aporta frescura, volumen y un aspecto relajado que suele favorecer especialmente a cabellos finos.
4. Bob Francés
Más corto que el long bob y generalmente acompañado de un flequillo suave, este estilo aporta sofisticación y un aire juvenil. Además, destaca los pómulos y suaviza la línea de la mandíbula.
5. Corte en Capas con Flequillo Cortina
Las capas largas combinadas con un flequillo cortina ayudan a enmarcar el rostro y a suavizar las líneas de expresión. Es una opción versátil que funciona en distintos tipos de cabello y formas de cara.
Los estilos más recomendados después de los 30 son aquellos que aportan textura y volumen sin requerir un mantenimiento excesivo. Gracias a estas características, logran un efecto visual similar al de un “lifting”, resaltando los rasgos y brindando una apariencia más descansada y juvenil.