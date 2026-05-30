Cortes de pelo para +30 Foto: Canal26

Cumplir 30 años puede ser la edad ideal para renovar el estilo y apostar por un look que resalte mucho más el rostro. Por este motivo, el corte de pelo juega un rol importante, ya que aporta frescura, suaviza las facciones y puede generar un efecto rejuvenecedor casi inmediato.

Los estilistas coinciden en que los cortes con movimiento, volumen y textura ligera suelen ser los más favorecedores, a diferencia de los estilos rectos y rígidos. Además, muchas celebridades que ya han pasado los 30 como Dua Lipa, Miley Cyrus y hasta Lali incitan a abandonar el pelo totalmente liso y apostar por cortes con movimiento y juventud, muy lejos del clean look.

Corte de pelo. Foto: Unsplash.

Además de seguir las tendencias, la clave está en encontrar un corte que se adapte a la forma de la cara, al tipo de cabello y al estilo personal de cada persona sin resignar la comodidad.

¿Qué características tienen los cortes de pelo que rejuvenecen?

Los cortes que ayudan a restar años visualmente suelen compartir algunas características. Entre ellas destacan las capas suaves, los flequillos ligeros, el volumen estratégico y las puntas descontracturadas.

Estos elementos permiten enmarcar mejor el rostro, suavizar las líneas de expresión y aportar una imagen más fresca y moderna. También contribuyen a generar sensación de movimiento, evitando que el cabello luzca pesado o sin forma. Entre los más destacados, se encuentran los siguientes:

1. Long Bob (Lob)

El clásico long bob sigue siendo uno de los cortes más favorecedores. Su longitud, que suele llegar a la altura de los hombros o un poco más abajo, enmarca el rostro y aporta elegancia sin endurecer las facciones.

Dua Lipa apostó al long bob

2. Butterfly Cut

Es una de las tendencias más fuertes de los últimos años. Se caracteriza por capas largas y ligeras que generan mucho movimiento y volumen. Es ideal para quienes no quieren perder largo, pero buscan un cambio visible.

3. Shaggy Cut

Inspirado en los años 70, este corte incorpora capas descontracturadas y textura. Aporta frescura, volumen y un aspecto relajado que suele favorecer especialmente a cabellos finos.

Lali eligió un corte shaggy para sus 30

4. Bob Francés

Más corto que el long bob y generalmente acompañado de un flequillo suave, este estilo aporta sofisticación y un aire juvenil. Además, destaca los pómulos y suaviza la línea de la mandíbula.

5. Corte en Capas con Flequillo Cortina

Las capas largas combinadas con un flequillo cortina ayudan a enmarcar el rostro y a suavizar las líneas de expresión. Es una opción versátil que funciona en distintos tipos de cabello y formas de cara.

Los estilos más recomendados después de los 30 son aquellos que aportan textura y volumen sin requerir un mantenimiento excesivo. Gracias a estas características, logran un efecto visual similar al de un “lifting”, resaltando los rasgos y brindando una apariencia más descansada y juvenil.