Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 21 de octubre de 2025

Estado del clima

El clima en Río Negro hoy promete presentar algunas variaciones a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que fluctuarán entre los 6.8°C y los 17.1°C. El viento alcanzará una velocidad promedio de 22 km/h, lo que podrá ofrecer sensaciones térmicas ligeramente distintas. Es un buen momento para disfrutar del clima al aire libre. Para conocer más detalles, visita el pronóstico climático.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, el clima se mantendrá estable con cielos mayormente despejados y temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 17.1°C en su máxima. La humedad relativa será moderada, mientras que los vientos continuarán soplando a una velocidad constante de hasta 22 km/h, brindando un ambiente templado y agradable. Si planeas salir, es recomendable usar ropa ligera durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 21 de octubre de 2025

El amanecer en Río Negro está previsto para las 08:33, mientras que el atardecer será a las 17:51. Estos horarios son ideales para aquellos interesados en realizar observaciones astronómicas o simplemente para disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece la región en estas transiciones del día.