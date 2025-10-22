A 37 años de “la tragedia del caniche Cachy”, la mascota de la familia Montoya que mató a tres personas en Caballito

Este accidente, que provocó tres muertes, sacudió a un barrio entero. Hasta el día de hoy se sigue recordando como una curiosa tragedia que se desató en Buenos Aires en los años 80.

Un caniche toy provocó 3 muertes en Caballito en los años 80.

37 años atrás ocurrió un hecho tan inesperado y sorprendente como trágico que conmocionó al barrio de Caballito. El 21 de octubre de 1988, un pequeño caniche llamado Cachy se cayó desde el piso 13 de un edificio, ubicado en avenida Rivadavia al 6100, y provocó una cadena de accidentes que terminó con tres personas muertas.

La mascota era de la familia Montoya, que vivía en uno de los departamentos de ese piso. En aquel momento, mientras Cachy estaba jugando en el balcón, perdió el equilibrio y cayó al vacío, provocando la muerte de una mujer que justo estaba caminando por la vereda. Se trataba de Marta Fortunata Espina, de 75 años, quien falleció en el acto.

Los titulares sobre el accidente en aquel momento. Foto: X/sommelierdecafe

El accidente, que sacudió a todo un barrio entero, no quedó ahí, sino que provocó pánico entre las personas que también estaban caminando por la cuadra. Una de ellas, identificada como Edith Solá, intentó escapar de la escena del horror, pero al cruzar la calle corriendo fue atropellada por un colectivo de la línea 55 y murió en el acto.

Increíblemente, aún quedaba una víctima más. Un hombre que había visto las dos muertes anteriores comenzó a sentirse mal y trató de alejarse del lugar. Si bien pudo cruzar la avenida Rivadavia, a los pocos metros se desplomó. Mientras la gente llamaba a ambulancia, el hombre se desvaneció y antes de llegar al hospital falleció. De esta forma, las víctimas fueron 3 personas.

En Google Maps aparece como "la esquina de Cachi". Foto: Google Maps.

El caso, que fue titulado como “la tragedia del caniche Cachy”, rápidamente fue cubierto por todos los medios del país y quedó en la historia como uno de los accidentes más insólitos de la ciudad.

Si bien con el tiempo algunos detalles se mezclaron entre lo verdadero y la leyenda urbana —como el nombre del perro o la identidad de la tercera víctima—, el hecho ocurrió y se sigue recordando todos los meses de octubre como una curiosa tragedia que se desató en Buenos Aires en los años 80.