ANMAT prohibió la venta de una icónica golosina: el producto que salió del mercado

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica emitió una disposición acerca de un producto que tenía una rotulación inexistente.

Golosinas. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución en donde prohibió un reconocido producto muy consumido por los más chicos. El organismo impidió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de una golosina más que popular.

El producto en cuestión fue inhabilitado en la Disposición 7834/2025, que se publicó este jueves en el Boletín Oficial y lleva la firma de Nélida Agustina Bisio, responsable del ANMAT.

ANMAT. Foto: NA

La prohibición rige sobre la “golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento”. La misma se elabora en Tucumán, bajo la firma PEPO S.R.L.

Esta medida llegó luego de que se detecte que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE 04003785) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA 04030478) eran inexistentes.

En el marco de un operativo de monitoreo, la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba detectó la irregularidad de este producto, por lo que se llevó adelante un análisis para detectar datos erróneos.

ANMAT prohibió la "Gallinita Orly". Foto: ANMAT

El seguimiento se hizo a través del Incidente Federal N° 4881 del Sistema de Información de Vigilancia Alimentaria (SIVA). Las autoridades provinciales prohibieron el producto a través de la Resolución N° 0024/25, donde se mencionaba que se trataba de un producto ilegal y con rotulación apócrifa.

Desde ANMAT, se extendió la prohibición de la venta y consumo a todo el país, además de las plataformas de venta en línea.

La decisión estuvo amparada en el artículo 9 de la Ley 18.284, que señala que los productos que no puedan ser identificados “no podrán ser elaborados ni comercializados en la República Argentina”.

ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva

El organismo también publicó las disposiciones 7831/2025 y 7833/2025, que hacen referencia a las prohibiciones de aceites de oliva de Olivos de Arauco y Cumbres Riojanas, ambos producidos en la provincia de La Rioja.

Aceite de oliva. Foto: NA

El motivo tiene que ver con la falta de cumplimiento de las normativas de producción y comercialización.

El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) indicó que los registros sanitarios que aparecían en las etiquetas eran falsos, además de que las razones sociales “no correspondían a los elaboradores mencionados ni existían formalmente en los registros provinciales”.