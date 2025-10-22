ANMAT prohibió una reconocida marca de pasas de uva: encontraron una piedra dentro de un paquete

El organismo también dispuso la prohibición de un suplemento dietario a base de miel por tener registros sanitarios inexistentes.

Pasas de uvas. Foto: Pexels

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó prohibir dos productos luego de detectar irregularidades en su venta, .

Los dos productos implicados son unas pasas de uva sin semilla y un suplemento dietario a base de miel. En ambos faltaban los registros sanitarios y tenían números de habilitación falsos.

La sede de la ANMAT, sobre Avenida de Mayo. Foto: NA.

Una piedra dentro del envase

La investigación comenzó a partir de la denuncia de un consumidor, quien reportó haber encontrado una piedra dentro del envase de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”.

El paquete de pasas de uva que prohibió ANMAT. Foto: Boletín Oficial.

A partir de este reclamo, tomó accionar el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que confirmó que el establecimiento que supuestamente fraccionaba el producto, ubicado en San Juan, no existe y que los registros RNE 018125698 y RNPA 1819992916 son apócrifos.

Por ende, mediante la Disposición 7769/2025, ANMAT prohibió su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, incluyendo la venta a través de plataformas digitales.

La piedra dentro del paquete de pasas de uva. Foto: Boletín Oficial.

Registros inexistentes que derivaron en su prohibición

Otra de las participaciones de la ANMAT fue la Disposición 7768/2025, donde se estableció la prohibición del “Suplemento dietario a base de miel, marca Honey Natural Power, Vigorizante - Estimulante”.

Según lo determinado por el organismo, los registros RI 20/32515313/0 y RNE 500085 eran inexistentes, lo que convirtió al producto en un suplemento falsamente rotulado, sin autorización oficial para su venta.

Ambas medidas ya fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con el objetivo de advertir a la población y cuidar de su salud, al evitar la circulación de productos sin autorización.

ANMAT también advirtió que cualquier otro alimento o suplemento que utilice estos registros también quedará automáticamente prohibido.