¿Desplazadas para siempre?: las sandalias que sepultan a las Crocs en la temporada de verano

En Europa, ya se vió un cambio de estilo y estos cómodos zapatos de playa ya no tienen lugar en el guardarropas. Cuál es el twist canchero para que tus outfits se vean finos pero frescos.

Crocs. Foto: Pinterest

Con el recambio de temporada y la llegada de la primavera, elegir un calzado cómodo, fresco y versátil se vuelve esencial para cualquier día caluroso. Y aunque las legendarias Crocs tienen a sus fanáticos alrededor del mundo, lo cierto es que hay una nueva tendencia que las desplazó por completo en el mundo de la moda: las sandalias deportivas.

Esta nueva moda promete destronar a las clásicas zapatillas de goma este verano 2026, ya que están diseñadas para resistir largas caminatas y adaptarse tanto a la ciudad como a la playa o la montaña, estas sandalias combinan tecnología, confort y estilo en un solo modelo.

Sandalias deportivas de verano Foto: pinterest

Las protagonistas de esta temporada son las sandalias deportivas con puntera abierta y velcro ajustable, hechas con materiales resistentes y lavables. Están pensadas para quienes quieren moverse con libertad y comodidad sin resignar estética.

Este tipo de calzado, que ya empieza a verse entre las influencers que gozan de pasearse en Ibiza y las costas de Italia, ya que esta moda se impuso en el verano europeo y en las pasarelas más famosas del mundo. Son, sin dudas, las sandalias infaltables del verano.

Sandalias deportivas: ¿Qué las hace tan especiales?

El calzado que viene a desplazar para siempre a las Crocs, se diferencia de otros por su plantilla acolchada que se adapta a la forma del pie, su amortiguación ergonómica ideal para caminar por horas y su material totalmente a prueba de agua.

Además de su costado funcional, el diseño es clave: estas sandalias combinan sin esfuerzo con bermudas, shorts, vestidos o jeans, dando como resultado un look sport chic ideal tanto para el día como para la noche.

Sandalias deportivas de verano Foto: pinterest

Uno de los puntos fuertes de esta tendencia es su versatilidad estética. Vienen en tonos neutros como beige, negro o gris, que combinan con todo, pero también en colores vibrantes como fucsia, verde lima o azul eléctrico, perfectos para quienes buscan sumar un toque moderno y atrevido a su look de verano.

Las sandalias deportivas no son solamente una opción para desplazar a las viejas Crocs, son una nueva forma de vestirse para ir a la playa, para dar un paseo en la ciudad o simplemente buscar comodidad sin perder el look juvenil, tranquilo y sobre todo, fresco.