¿Desplazadas para siempre?: las sandalias que sepultan a las Crocs en la temporada de verano
Con el recambio de temporada y la llegada de la primavera, elegir un calzado cómodo, fresco y versátil se vuelve esencial para cualquier día caluroso. Y aunque las legendarias Crocs tienen a sus fanáticos alrededor del mundo, lo cierto es que hay una nueva tendencia que las desplazó por completo en el mundo de la moda: las sandalias deportivas.
Esta nueva moda promete destronar a las clásicas zapatillas de goma este verano 2026, ya que están diseñadas para resistir largas caminatas y adaptarse tanto a la ciudad como a la playa o la montaña, estas sandalias combinan tecnología, confort y estilo en un solo modelo.
Las protagonistas de esta temporada son las sandalias deportivas con puntera abierta y velcro ajustable, hechas con materiales resistentes y lavables. Están pensadas para quienes quieren moverse con libertad y comodidad sin resignar estética.
Este tipo de calzado, que ya empieza a verse entre las influencers que gozan de pasearse en Ibiza y las costas de Italia, ya que esta moda se impuso en el verano europeo y en las pasarelas más famosas del mundo. Son, sin dudas, las sandalias infaltables del verano.
También podría interesarte
Sandalias deportivas: ¿Qué las hace tan especiales?
El calzado que viene a desplazar para siempre a las Crocs, se diferencia de otros por su plantilla acolchada que se adapta a la forma del pie, su amortiguación ergonómica ideal para caminar por horas y su material totalmente a prueba de agua.
Además de su costado funcional, el diseño es clave: estas sandalias combinan sin esfuerzo con bermudas, shorts, vestidos o jeans, dando como resultado un look sport chic ideal tanto para el día como para la noche.
Uno de los puntos fuertes de esta tendencia es su versatilidad estética. Vienen en tonos neutros como beige, negro o gris, que combinan con todo, pero también en colores vibrantes como fucsia, verde lima o azul eléctrico, perfectos para quienes buscan sumar un toque moderno y atrevido a su look de verano.
Las sandalias deportivas no son solamente una opción para desplazar a las viejas Crocs, son una nueva forma de vestirse para ir a la playa, para dar un paseo en la ciudad o simplemente buscar comodidad sin perder el look juvenil, tranquilo y sobre todo, fresco.