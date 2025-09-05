Mitad zapato, mitad zapatilla: la nueva tendencia en calzado primavera-verano 2026 que es un comodín

Un calzado versátil que se adapta a todo: desde la oficina hasta una salida con amigos o la facultad. Una propuesta que combina estilo, comodidad y funcionalidad, y que promete convertirse en el hit de la temporada.

Tendencia en calzado. Foto: Pinterest.

Sin dudas, la comodidad paso a ser la protagonista en la moda. Antes, era una simple cualidad, hoy es imprescindible: pasamos muchas horas fuera de casa y por eso buscamos ropa que se adapten a la vida diaria sin perder estilo. En ese sentido, el calzado híbrido (mitad zapato, mitad zapatilla) aparece como la gran solución para la temporada primavera-verano 2026.

El calzado más inesperado de todos

Varias marcas lograron cumplir la consigna y Adidas se llevó todas las miradas. Aunque parecia que el reinado de las Samba había terminado, el nuevo modelo, llamado Samba Lux, fusiona dos íconos clásicos: los tenis y los mocasines.

Zapatillas Samba Lux. Foto: Adidas.

A primera vista, la mezcla puede parecer arriesgada, pero funciona a la perfección. La silueta original de las Samba se mantiene, aunque suma una maxi lengüeta al estilo Wales Bonner, que termina en flecos perforados inspirados en los mocasines más tradicionales.

El toque final lo pone su tono burdeos, elegante y sofisticado, perfecto para quienes buscan un aire distinto sin abandonar la estética clásica. Además, se espera que también estén disponibles en negro, una opción versátil para combinar con cualquier look.

Zapatillas Samba Lux. Foto: Adidas.

Aunque todavía no hay fecha oficial confirmada, todo indica que el lanzamiento será en el otoño estadounidense. De ser así, podría coincidir con la temporada de primavera-verano en Argentina, aunque por ahora nada está garantizado.

Mientras esperamos a las Samba Lux, otro híbrido pisa fuerte: las Taekwondo Mei, un modelo que combina la silueta deportiva con la delicadeza de las bailarinas. El resultado es un calzado cómodo, versátil y con un aire original que promete no pasar desapercibido. Se consiguen a un valor de $150.000.

Zapatillas Taekwondo Mei. Foto: Adidas.

Ya sea en versión tenis-mocasín o zapatilla-bailarina, estos modelos híbridos se perfilan como el comodín del verano 2026. Cómodos, versátiles y con estilo, son la muestra de que la moda sigue apostando por la fusión entre tradición y modernidad.