Caos en el tránsito: se rompió un caño maestro de agua en Belgrano que inundó las calles

La rotura se reportó en horas de la mañana del viernes 24 de octubre y trabajan en el lugar para solucionar el inconveniente.

Hay complicaciones en el tránsito y vecinos no pueden salir de sus casas. Foto: Captura de pantalla C5N

En horas de la mañana del viernes 24 de octubre, se reportó la rotura de un caño maestro de agua en el barrio porteño de Belgrano. Como consecuencia de esta situación, las calles terminaron completamente inundadas y trabajan en el lugar Bomberos, Policía de la Ciudad y operarios de Aysa.

La rotura del caño maestro fue en cercanías de las calles Pampa y Ramsay. Las inundaciones no solo comprenden a la calle, sino también las veredas, por lo que el tránsito se vio afectado y los vecinos no pudieron salir de sus casas y edificios.

El comunicado de Aysa tras la rotura del caño maestro de agua

“Se trata de la segunda rotura registrada en la zona en los últimos meses, aunque en esta oportunidad no se trata la misma cañería. Debido a que no hubo ninguna variación de presión o evento técnico que pueda haber afectado la infraestructura, la empresa no descarta causas externas que hayan provocado estos incidentes", informó Aysa a través de un comunicado.

“La empresa informa que la afectación al servicio en la zona será mínima, ya que por las características de la red es posible compensar el suministro desde otros sectores“, añadió. La circulación del tránsito en calle La Pampa entre Ramsay y avenida Figueroa Alcorta se encuentra interrumpida.