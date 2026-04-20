En el corazón de Centroamérica, una capital sin metro ni trenes suburbanos es la más congestionada. Foto: Unsplash

En el corazón de Centroamérica, una capital sin metro ni trenes suburbanos parece haberse convertido en el epicentro de un fenómeno silencioso, pero asfixiante. La ciudad de San José, capital de Costa Rica, encabeza un ranking que inquieta: según el último informe de Numbeo, es la urbe más congestionada de América Latina en 2026.

La ciudad de San José, capital de Costa Rica, es la urbe más congestionada de América Latina en 2026. Foto: Unsplash

El dato no es menor ni aislado. Con un índice de tráfico de 327.8, San José no solo lidera la clasificación regional, sino que lo hace con una distancia que los expertos califican de “alarmante”. La brecha con Ciudad de México (segunda en el listado con 259.4 puntos) roza los 70 puntos, una diferencia que revela la magnitud de una crisis que ya no puede explicarse solo por el crecimiento urbano.

Índice de tráfico de Numbeo: qué mide y por qué preocupa

El índice de tráfico de Numbeo no se limita a contar autos. Evalúa variables que dibujan una radiografía más compleja: tiempo promedio de desplazamiento, niveles de insatisfacción de los usuarios y el impacto ambiental derivado de las emisiones de CO₂.

San José no solo lidera la clasificación, sino que lo hace con una distancia que califican de “alarmante”. Foto: Unsplash

En ese mapa, San José aparece como un caso extremo. Por detrás se ubican ciudades como Ciudad de Guatemala (255.1), São Paulo (239.7) y Lima (234.8), todas con históricos problemas de movilidad, pero también con inversiones sostenidas en sistemas de transporte masivo.

Crisis de movilidad en Costa Rica: dependencia del auto y falta de transporte público

El contraste es revelador: mientras megaciudades como São Paulo o Ciudad de México apostaron por metros y trenes suburbanos, San José quedó atrapada en una lógica de carreteras saturadas.

La capital costarricense depende casi exclusivamente del vehículo privado y de una red vial que no acompañó el ritmo de expansión urbana. Esto contribuyó a que la congestión no sea vista como un problema de horas pico, sino como una crisis estructural que afecta la vida diaria.

Ranking de ciudades con más tráfico en América Latina 2026

San José depende casi exclusivamente del vehículo privado y de una red vial que no acompañó el ritmo. Foto: Unsplash

San José Ciudad de México Ciudad de Guatemala São Paulo Lima Río de Janeiro Bogotá Buenos Aires Recife Guadalajara

Sin embargo, el caso costarricense destaca por su intensidad. Especialistas advierten que índices superiores a 200 ya reflejan problemas graves medio ambiente, productividad y salud pública.

Costa Rica, entre los países con peor congestión vial del mundo

El diagnóstico tiene antecedentes recientes. En 2025, Costa Rica fue el segundo país con mayor congestión vial del mundo, también según Numbeo, con un índice nacional de 301 puntos. Solo fue superada por Nigeria (334).

En 2025, Costa Rica fue el segundo país con mayor congestión vial del mundo por detrás de Nigeria. Foto: Unsplash

Detrás se ubicaron Sri Lanka, Bangladesh y Kenia, consolidando un escenario global en el que Costa Rica aparece entre los casos más críticos.

Crecimiento urbano y colapso vial: las causas detrás del tráfico en San José

El trasfondo de esta crisis combina factores estructurales: crecimiento acelerado del parque automotor, expansión urbana desordenada e infraestructura vial limitada.

En San José, el tráfico dejó de ser un fenómeno de horas pico para convertirse en una condición permanente. Una inmovilidad constante que redefine la vida cotidiana, donde cada traslado es incierto y cada minuto perdido se acumula en silencio.