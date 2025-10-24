Mar del Plata: el Gobierno puso a la venta uno de los espacios verdes más utilizados

Desde el Gobierno sostienen que la medida forma parte de una política de “racionalización de activos” iniciada en 2024 con el Decreto 950.

La Canchita de Bomberitos a la venta Foto: Google Maps

Mediante el Decreto 765/2025, el Gobierno Nacional habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender y transferir una serie de inmuebles pertenecientes al Estado, como por ejemplo uno de los terrenos incluidos es el predio de dos manzanas ubicado en el barrio Parque Luro, en Mar del Plata.

Conocido por los vecinos como “La Canchita de los Bomberos”, un espacio verde a metros del mar, que es utilizado de forma recreativa por los vecinos.

Detalles del decreto

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, fue publicado este viernes y muestra que los bienes fueron catalogados como “ociosos” o “innecesarios” para la administración pública, y su venta busca “hacer más eficiente el rol del Estado”.

En el Anexo I del decreto figuran diversos terrenos distribuidos en distintas provincias, varios de los cuales pertenecían a la órbita ferroviaria y fueron desafectados de su uso original.

"La Feliz" pierde un espacio verde Foto: Google Maps

En el caso de Mar del Plata, el predio que será puesto a disposición del mercado se encuentra a pocos metros del Museo MAR y es administrado actualmente por la AABE. La desafectación de su carácter público abre la posibilidad de una futura enajenación a privados, lo que ya genera preocupación entre vecinos que utilizan el lugar para actividades deportivas y recreativas.

Desde el Gobierno sostienen que la medida forma parte de una política de “racionalización de activos” iniciada en 2024 con el Decreto 950, mediante el cual se dispuso la venta de inmuebles estatales considerados sin uso o de bajo aprovechamiento. “Estas operaciones no solo aportarán recursos al Tesoro, sino que impulsarán la economía al poner los bienes al servicio de la actividad productiva”, señala el texto oficial.

Una de las playas más tradicionales de Mar del Plata ofrece carpas gratis

El administrador general de Punta Mogotes,Fernando Maraude, confirmó que para el próximo verano volverán a sortearse carpas gratis para toda la temporada. En la anterior edición participaron unas 60 mil personas para hacerse de los 100 espacios de sombra puestos a disposición.

Maraude afirmó en diálogo con Extra que“el mes próximo vamos a lanzar el sorteo de carpas como hacemos cada año”. De este modo, en noviembre se abrirá el proceso de inscripción a través de lapágina oficial de la Administración de Punta Mogotes, en el cual pueden anotarse tanto vecinos de la ciudad como turistas. Allí también se conocerá la fecha del sorteo, con trasmisión online y ante la presencia de escribano público.

Un sorteo espectacular en Mar del Plata. Foto: Punta Mogotes

Además de sus playas, el lugar dispone de locales comerciales, restaurantes, cafeterías, salas de entretenimiento y opciones deportivas como canchas de vóley, fútbol y pádel, lo que lo convierte en un destino ideal para toda la familia.

En su totalidad, el complejo abarca una gran superficie con unidades de sombra alquiladas temporada tras temporad: hay cerca de 8.000 carpas y estacionamiento para más de 10.000 vehículos.