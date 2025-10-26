Naked nails: la tendencia de manicura “desnuda” que conquista la temporada de primavera-verano

La nueva moda en uñas llegó para quedarse e impone el minimalismo aesthetic en las manos. Cuáles son los diseños que se imponen en los días de calor.

Uñas. Foto: Unsplash

La nueva tendencia de las naked nails se impone con fuerza en la temporada de primavera-verano, marcando la diferencia y la elegancia frente al regreso del maximalismo en el mundo de la moda. Lejos de los colores brillantes, la manicura japonesa se destaca por una apuesta con un acabado pulido, natural y sofisticado, que deja de lado los esmaltes pigmentados y los diseños recargados.

Mientras que en la Semana de la Moda en París predominaron los colores brillantes, las texturas extravagantes y los volúmenes extremos en la ropa, las manos adoptaron un efecto totalmente opuesto: uñas cortas y minimalistas, bien cuidadas.

Naked nails. Foto: Pinterest.

Con un esmalte nude y un brillo sutil que resalta la delicadeza natural de la piel de la mujer. En el mundo fashion, lo importante es el equilibrio entre lo exuberante y lo simple.

Naked nails: la elegancia que será tendencia esta primavera-verano

El aspecto saludable de las naked nails, también conocidas como manicura japonesa, refleja elegancia y feminidad. Su acabado traslúcido, en tonos pastel o rosas apenas visibles, resalta la belleza natural de las manos. El secreto de este estilo está en la preparación: cutículas prolijas, limado suave y una capa de brillo que aporta frescura sin sobrecargar.

Uñas en tendencia 2025. Foto: Pinterest.

Pero más allá de lo estético, esta tendencia representa un cambio de paradigma. En un contexto dominado por la saturación visual, las uñas desnudas encarnan un regreso a la sencillez y al autocuidado. De hecho, muchos dermatólogos recomiendan que las uñas “respiren” para no dañar la piel y generar consciencia estética.

En tiempos donde los outfits se vuelven cada vez más osados, las uñas minimalistas funcionan como un complemento perfecto. La manicura natural equilibra las propuestas de moda 2025, aportando calma y sofisticación a los looks más audaces.

Uñas color nude. Foto PINTEREST

La consigna para este verano es bien clara: menos es más. Las uñas al natural conquistan por su frescura, autenticidad y un brillo discreto que celebra la belleza sin artificios ni adornos muy llamativos.