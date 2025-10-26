Un estudio reveló los barrios de CABA con mejor calidad de vida: qué los vuelve ideales para vivir

El objetivo fue identificar la zona que reúne las condiciones ideales para vivir, combinando comodidad, infraestructura y bienestar.

Pasaje General Paz en Colegiales. Foto: Instagram @flaneurok

Un estudio de la Universidad Nacional de La Plata analizó distintos factores como seguridad, espacios verdes, oferta educativa, servicios y conectividad para determinar cuál es el barrio con la mejor calidad de vida en la Ciudad de Buenos Aires.

Colegiales, el barrio que ofrece mejor calidad de vida en Buenos Aires. Foto: Instagram @buenosaires

El resultado reveló que Colegiales ocupa el primer lugar en este ranking, destacándose por su tranquilidad, abundancia de áreas verdes, buenos índices de seguridad y una excelente ubicación dentro de la ciudad. Además, pese a estar entre dos polos con alta densidad como Palermo y Belgrano, mantiene su ritmo sereno y mucha identidad propia.

La zona conserva calles adoquinadas, casas bajas y espacios públicos llenos de vida, como plazas y paseos decorados con murales. También hay una fuerte presencia de medios, productoras, talleres artísticos, cafés, bares y una creciente movida gastronómica. Todo eso la convierte en una opción buscada por jóvenes y familias que priorizan la calidad del entorno.

La historia del barrio porteño de Colegiales

Su pasado se encuentra vinculado casi totalmente con el de su vecino Chacarita, habiendo formado parte de lo que fuera la célebre Chacarita de los Colegiales. Precisamente su nombre proviene de los alumnos de colegio, que allí iban a disfrutar de sus vacaciones.

En la década de 1880, Colegiales y Chacarita se incorporaron definitivamente a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, la zona se pobló con casas bajas, calles arboladas y pequeños talleres, consolidando su identidad de barrio tranquilo.

Hoy, Colegiales conserva ese espíritu barrial, pero con un fuerte impulso cultural y gastronómico. Espacios como la Plaza Mafalda y el Mercado de las Pulgas son puntos emblemáticos que reflejan la fusión entre historia y modernidad, convirtiéndolo en uno de los barrios más atractivos para vivir.

Los otros barrios elegidos en el ranking

Palermo le sigue de cerca. Con zonas tranquilas como Palermo Chico hasta áreas de gran concurrencia como Palermo Soho y Hollywood. La presencia del Parque Tres de Febrero, el Jardín Botánico y el Jardín Japonés aporta una de las mayores superficies verdes por habitante. Una de las cosas más destacadas es su conectividad con acceso a varias líneas de subte, trenes, ciclovías y avenidas.

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Foto: Instagram @buenosaires

Recoleta y Belgrano también aparecen como opciones destacadas. Se caracteriza por su arquitectura señorial, museos y galerías y una infraestructura urbana consolidada. Belgrano tiene zonas residenciales con centros comerciales y educativos, y ofrece buena conectividad con el resto de la ciudad.

Puerto Madero no es la mejor opción al priorizar la experiencia cotidiana y el tejido barrial por sobre el lujo o el valor inmobiliario.