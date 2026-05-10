Se adelanta el invierno en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Una masa de aire polar avanza sobre la región central del país y provocará un descenso marcado de las temperaturas en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. El cambio se sentirá desde el inicio de la semana con mañanas frías, ambiente seco y una amplitud térmica que hará que las jornadas arranquen con sensación invernal plena.

El fenómeno viene acompañado por condiciones de estabilidad en el cielo, aunque con un aire mucho más frío de lo habitual para esta altura del año. Las mínimas bajas y la persistencia del aire polar consolidan un escenario típico de invierno adelantado, con varios días seguidos de temperaturas por debajo del promedio.

Se adelanta el invierno en Buenos Aires. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Cuándo llega el frío polar a Buenos Aires y cómo será el impacto del clima en la semana

El ingreso del aire frío se hará sentir con fuerza desde el domingo, cuando la mínima caerá a 5°C y la máxima alcanzará apenas los 15°C, marcando el inicio de un cambio brusco en las condiciones meteorológicas.

El lunes continuará el panorama invernal, con una mínima de 5°C y una máxima de 17°C, todavía con cielo despejado pero con un ambiente muy frío durante las primeras horas del día.

Para el martes, el frío comenzará a moderarse levemente, con valores entre 9°C de mínima y 20°C de máxima, en lo que será uno de los días más templados de la semana, aunque sin dejar atrás la influencia del aire polar.

Pronóstico del tiempo. Foto: SMN.

El miércoles volverá a mostrar un descenso en las máximas, con registros de 10°C a 18°C, manteniendo el patrón de mañanas frías y tardes apenas más agradables.

Hacia el jueves, se espera un leve aumento de nubosidad y temperaturas entre 11°C y 17°C, lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas del día.

Finalmente, el viernes cerrará la semana con condiciones similares, cielo parcialmente nublado y temperaturas de 8°C a 17°C, consolidando una semana completamente atravesada por el aire frío.

Cómo será la semana en Buenos Aires con este frente de aire polar. Foto: NA

Cómo será la semana en Buenos Aires con este frente de aire polar

El comportamiento del clima muestra una tendencia clara: mañanas frías, tardes templadas y noches nuevamente con descenso térmico pronunciado. La amplitud entre mínimas y máximas será uno de los factores más notorios de la semana.

Aunque no se esperan precipitaciones importantes, el ingreso de aire polar mantendrá condiciones invernales durante varios días consecutivos, algo poco habitual para esta etapa del año en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, el panorama general estará marcado por un invierno adelantado, con temperaturas por debajo de lo habitual y jornadas que exigirán abrigo desde temprano.