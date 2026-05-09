El castillo bonaerense que te transportará a la Belle Époque:

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

Entre castillos de estilo francés, jardines centenarios y caminos rodeados de árboles, existe una estancia bonaerense que parece salida de otra época. Ubicada camino a la Costa Atlántica, La Raquel se transformó en uno de los destinos más buscados para quienes quieren hacer una escapada de campo cerca de Buenos Aires y disfrutar de una jornada entre naturaleza, historia y gastronomía criolla.

A poco más de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, este tradicional establecimiento del partido de Castelli ofrece visitas organizadas con reserva previa, recorridos botánicos, almuerzos campestres y una experiencia pensada para desconectarse de la rutina en un entorno tranquilo y familiar.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

El lugar se convirtió en una escapada muy elegida por familias y grupos de amigos gracias a sus propuestas al aire libre y a la tranquilidad del entorno. Además, cada visita se realiza con reserva previa y cupos limitados, lo que permite mantener una experiencia más personalizada y relajada.

Estancia La Raquel: un viaje en el tiempo al esplendor de la Belle Époque

La estancia está ubicada sobre el kilómetro 168 de la Ruta Nacional 2, camino a Mar del Plata, muy cerca del Río Salado y de la localidad de Castelli. El predio ocupa alrededor de 60 hectáreas rodeadas de bosques y jardines diseñados a fines del siglo XIX.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

Uno de los grandes atractivos del lugar es su construcción principal: un castillo de inspiración francesa con una característica torre color salmón y una gran cúpula gris que domina el paisaje. La arquitectura remite directamente al estilo de la Belle Époque y conserva buena parte de su estética original.

El parque también llama la atención por su enorme diversidad botánica. Allí conviven más de 350 especies de árboles y plantas traídas de distintas partes del mundo, distribuidas en senderos y jardines diseñados por el paisajista Frederick Forkel.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

La historia de La Raquel además está vinculada a una de las figuras más conocidas de la aristocracia argentina del siglo XIX: Felicitas Guerrero. La joven heredera atravesó una vida marcada por tragedias personales y su asesinato en 1872 es recordado como uno de los primeros femicidios registrados en el país.

Parrillada familiar y tours botánicos: qué actividades se pueden hacer en este imperdible rincón de Castelli

Las visitas a La Raquel están organizadas como jornadas de día de campo. El establecimiento no funciona como hotel, por lo que todas las actividades se realizan durante el día y con reserva anticipada.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

La experiencia suele comenzar cerca del mediodía con un almuerzo de estilo criollo que incluye parrillada, ensaladas y opciones adaptadas para vegetarianos o personas celíacas.

Durante la tarde se realizan recorridos guiados por los jardines y la huerta orgánica, además de una charla histórica sobre la estancia y las familias que habitaron el lugar. Los visitantes también pueden disfrutar de caminatas al aire libre, espacios verdes y vistas al entorno natural que rodea la propiedad.

La jornada generalmente finaliza con una merienda campestre antes del cierre del predio.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

Eventos y casamientos en La Raquel: un lugar soñado para momentos inolvidables

Además de las visitas turísticas, La Raquel también es elegida para realizar eventos sociales y celebraciones especiales. Sus jardines, el castillo y el paisaje rural la transformaron en una de las estancias más buscadas para casamientos y encuentros privados en la provincia de Buenos Aires.

El entorno natural, sumado a la arquitectura histórica del lugar, ofrece escenarios muy utilizados para producciones fotográficas y celebraciones al aire libre.

Estancia La Raquel. Foto: Instagram @laraquelestancia

Estancia La Raquel: dirección, reservas y cómo llegar desde CABA

La estancia se encuentra en el partido de Castelli, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 2, a la altura del kilómetro 168, cerca de la Estación Guerrero.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto demora aproximadamente dos horas por autopista. El acceso está señalizado y suele ser una parada frecuente para quienes viajan hacia la Costa Atlántica.

También existe la posibilidad de llegar en transporte público hasta Castelli y luego continuar en remis o transporte local hasta el establecimiento.

Como las visitas funcionan con cupos limitados, desde la estancia recomiendan realizar la reserva con anticipación antes de organizar el viaje.