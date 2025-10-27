Octubre todavía tiene feriados: cuándo son y qué días caen

Si bien estos feriados locales no figuran en el calendario nacional, afectan directamente la rutina de los habitantes de los municipios donde se celebran.

Si bien octubre ya termina, todavía quedan algunos feriados por delante. Algunas localidades bonaerenses disfrutarán de un respiro en la última semana del mes.

Los feriados que quedan en octubre

El martes 28 los vecinos de Leandro N. Alem disfrutarán de una jornada no laborable en conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad.

El jueves 31 habrá feriado local en Benito Juárez, distrito que celebra cada año su aniversario fundacional. Este descanso adicional representa una buena oportunidad para disfrutar de un fin de semana largo y realizar paseos en familia.

Próximos feriados nacionales

El próximo feriado nacional será el lunes 24 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), que generará un fin de semana largo de cuatro días al incluir también el viernes 21 como feriado puente.

Más adelante, el calendario argentino aún contempla otro fin de semana extendido en diciembre, del sábado 6 al lunes 8, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

A estos feriados hay que sumarle el del 25 de diciembre -Navidad- que este año cae en día jueves.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.