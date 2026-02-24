Cursos gratuitos con salida laboral en Buenos Aires: cuáles son y cómo anotarse
Distintas localidades de la provincia serán sede de cursos gratuitos con salida laboral y certificación oficial en distintos rubros. Se dictan en el mes de marzo y las localidades son acotadas. Los detalles.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lanzó cursos gratuitos de formación laboral, presenciales y con certificación oficial que comienzan en el mes de marzo. Para inscribirse es necesario ingresar a la página oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral y completar los datos.
Entre las certificaciones se encuentran: administración de pymes, asistente de estudio jurídico y notarial, manejo de rodeos, lustrador, constructor de estufas de inercia térmica y cajero de supermercado, entre otros.
Qué cursos gratuitos ofrece la Provincia de Buenos Aires
- Administrador de pymes
- Asistente de estudio jurídico y notarial
- Manejo de rodeos
- Lustrador/a
- Constructor/a de estufas de inercia térmica
- Cajero/a de super e hipermercado
- Capacitación en producción hidropónica y valor agregado
- Carpintería de obra fina
- Aislacionista
- Animador/a sociocultural artística especializada en música
- Auxiliar en marketing de servicios
- Artesanías en cerámica fría para souvenir y decoración
- Asistente apícola
- Cerrajero/a
- Auxiliar en gestión previsional
- Forestador/a
- Barman
- Bijouterie
- Capacitación en oratoria
- Auxiliar en familia especializado en cuidado de personas con discapacidad
- Relaciones laborales y género
- Jardinero/a
- Elaborador/a de quesos
- Gestión, reciclado y reutilización de residuos textiles
- Administración general del medio ambiente
- Charqueador/a
- Clasificador/a de oleaginosas
- Clasificación de cereales
- Chapista de automotores
- Colocación de revestimiento clásico
- Computación en la nube
- Acompañante terapéutico
- Gestión de redes sociales
- Liquidación de impuestos
- Cultivo de hongos comestibles
- Depostador/a
- Diseñador/a y productor/a de prototipos metalmecánicos
- Elaborador/a de compost y sustratos
- Elaborador/a de conserva de frutas y hortalizas
- Elaborador/a de conservas cárnicas, chacinados y salazones.
- Fresador/a
- Capacitación en Lengua de Señas Argentina
- Cerrajero/a
- Fabricante de calzado
- Yesero/a
- Comunicador/a para organizaciones sociales
- Organización de eventos
- Testing de aplicaciones
- Auxiliar contable
- Herrero/a
- Bioconstrucción en tierra cruda
- Auxiliar odontológico
- Hebanista
- Huerta bajo nylon
- Capacitación en IA
- Confeccionista industrial en prendas de cuero
- Gasista domiciliario
Cómo anotarse a los cursos
- Ingresar al buscador: desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral.
- Registrarse: se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos.
- Elegir el curso deseado: La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso
- Preinscribirse: cuando se encuentra el curso que buscado, hacer clic en “Preinscripción”.
- Confirmar el lugar: luego de la preinscripción online, hay que acercarse al CFL elegido para presentar la documentación y concretar la inscripción.
Requisitos para la inscripción a cursos
Para la inscripción se solicita copia de frente y dorso del DNI (última versión), y copia de título primario o secundario, según el curso elegido, y son solo tres requisitos:
- Tener más de 16 años.
- Presentar DNI (última versión).
- Tener título nivel primario o secundario.
