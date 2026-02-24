Romina Muscari
Por Romina Muscari
martes, 24 de febrero de 2026, 13:19
Cursos de formación laboral en PBA
Cursos de formación laboral en PBA Foto: Copilot AI por Canal 26

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lanzó cursos gratuitos de formación laboral, presenciales y con certificación oficial que comienzan en el mes de marzo. Para inscribirse es necesario ingresar a la página oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral y completar los datos.

Entre las certificaciones se encuentran: administración de pymes, asistente de estudio jurídico y notarial, manejo de rodeos, lustrador, constructor de estufas de inercia térmica y cajero de supermercado, entre otros.

Cursos tecnológicos. Foto: Freepik.

Qué cursos gratuitos ofrece la Provincia de Buenos Aires

  • Administrador de pymes
  • Asistente de estudio jurídico y notarial
  • Manejo de rodeos
  • Lustrador/a
  • Constructor/a de estufas de inercia térmica
  • Cajero/a de super e hipermercado
  • Capacitación en producción hidropónica y valor agregado
  • Carpintería de obra fina
  • Aislacionista
  • Animador/a sociocultural artística especializada en música
  • Auxiliar en marketing de servicios
  • Artesanías en cerámica fría para souvenir y decoración
  • Asistente apícola
  • Cerrajero/a
  • Auxiliar en gestión previsional
  • Forestador/a
  • Barman
Cierre masivo de cervecerías Foto: Freepik
  • Bijouterie
  • Capacitación en oratoria
  • Auxiliar en familia especializado en cuidado de personas con discapacidad
  • Relaciones laborales y género
  • Jardinero/a
  • Elaborador/a de quesos
  • Gestión, reciclado y reutilización de residuos textiles
  • Administración general del medio ambiente
  • Charqueador/a
  • Clasificador/a de oleaginosas
  • Clasificación de cereales
  • Chapista de automotores
  • Colocación de revestimiento clásico
  • Computación en la nube
  • Acompañante terapéutico
  • Gestión de redes sociales
  • Liquidación de impuestos
  • Cultivo de hongos comestibles
  • Depostador/a
  • Diseñador/a y productor/a de prototipos metalmecánicos
  • Elaborador/a de compost y sustratos
  • Elaborador/a de conserva de frutas y hortalizas
  • Elaborador/a de conservas cárnicas, chacinados y salazones.
  • Fresador/a
  • Capacitación en Lengua de Señas Argentina
  • Cerrajero/a
  • Fabricante de calzado
Fabricante de calzados Foto: Unsplash
  • Yesero/a
  • Comunicador/a para organizaciones sociales
  • Organización de eventos
  • Testing de aplicaciones
  • Auxiliar contable
  • Herrero/a
  • Bioconstrucción en tierra cruda
  • Auxiliar odontológico
  • Hebanista
  • Huerta bajo nylon
  • Capacitación en IA
  • Confeccionista industrial en prendas de cuero
  • Gasista domiciliario

Cómo anotarse a los cursos

  • Ingresar al buscador: desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral.
  • Registrarse: se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos.
  • Elegir el curso deseado: La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso
  • Preinscribirse: cuando se encuentra el curso que buscado, hacer clic en “Preinscripción”.
  • Confirmar el lugar: luego de la preinscripción online, hay que acercarse al CFL elegido para presentar la documentación y concretar la inscripción.

Requisitos para la inscripción a cursos

Para la inscripción se solicita copia de frente y dorso del DNI (última versión), y copia de título primario o secundario, según el curso elegido, y son solo tres requisitos:

  • Tener más de 16 años.
  • Presentar DNI (última versión).
  • Tener título nivel primario o secundario.