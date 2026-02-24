Cursos de formación laboral en PBA Foto: Copilot AI por Canal 26

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires lanzó cursos gratuitos de formación laboral, presenciales y con certificación oficial que comienzan en el mes de marzo. Para inscribirse es necesario ingresar a la página oficial del Instituto Provincial de Formación Laboral y completar los datos.

Entre las certificaciones se encuentran: administración de pymes, asistente de estudio jurídico y notarial, manejo de rodeos, lustrador, constructor de estufas de inercia térmica y cajero de supermercado, entre otros.

Qué cursos gratuitos ofrece la Provincia de Buenos Aires

Administrador de pymes

Asistente de estudio jurídico y notarial

Manejo de rodeos

Lustrador/a

Constructor/a de estufas de inercia térmica

Cajero/a de super e hipermercado

Capacitación en producción hidropónica y valor agregado

Carpintería de obra fina

Aislacionista

Animador/a sociocultural artística especializada en música

Auxiliar en marketing de servicios

Artesanías en cerámica fría para souvenir y decoración

Asistente apícola

Cerrajero/a

Auxiliar en gestión previsional

Forestador/a

Barman

Bijouterie

Capacitación en oratoria

Auxiliar en familia especializado en cuidado de personas con discapacidad

Relaciones laborales y género

Jardinero/a

Elaborador/a de quesos

Gestión, reciclado y reutilización de residuos textiles

Administración general del medio ambiente

Charqueador/a

Clasificador/a de oleaginosas

Clasificación de cereales

Chapista de automotores

Colocación de revestimiento clásico

Computación en la nube

Acompañante terapéutico

Gestión de redes sociales

Liquidación de impuestos

Cultivo de hongos comestibles

Depostador/a

Diseñador/a y productor/a de prototipos metalmecánicos

Elaborador/a de compost y sustratos

Elaborador/a de conserva de frutas y hortalizas

Elaborador/a de conservas cárnicas, chacinados y salazones.

Fresador/a

Capacitación en Lengua de Señas Argentina

Fabricante de calzado

Yesero/a

Comunicador/a para organizaciones sociales

Organización de eventos

Testing de aplicaciones

Auxiliar contable

Herrero/a

Bioconstrucción en tierra cruda

Auxiliar odontológico

Hebanista

Huerta bajo nylon

Capacitación en IA

Confeccionista industrial en prendas de cuero

Gasista domiciliario

Cómo anotarse a los cursos

Ingresar al buscador: desde la web se puede encontrar un buscador con toda la oferta gratuita de formación laboral.

Registrarse : se crea un usuario y una contraseña. En caso de ya estar registrado ingresar los mismos.

Elegir el curso deseado: La plataforma ordena los cursos automáticamente desde los que inician más tarde hasta los que ya comenzaron. Hay que prestar especial atención a las fechas de inicio y finalización de cada curso

Preinscribirse : cuando se encuentra el curso que buscado, hacer clic en “Preinscripción”.

Confirmar el lugar: luego de la preinscripción online, hay que acercarse al CFL elegido para presentar la documentación y concretar la inscripción.

Requisitos para la inscripción a cursos

Para la inscripción se solicita copia de frente y dorso del DNI (última versión), y copia de título primario o secundario, según el curso elegido, y son solo tres requisitos: