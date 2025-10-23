Feriado después de las elecciones 2025: qué grupo podrá disfrutar de un descanso extra el lunes 27 de octubre

Luego de ir a las urnas, habrá un descanso especial. Será el último del mes antes del fin de semana XL de noviembre.

Feriado que se une al fin de semana, haciéndolo XL. Foto: Freepik

Luego de las elecciones legislativas a nivel nacional, miles de trabajadores bonaerenses podrán gozar de un nuevo descanso de 3 jornadas. Será antes del fin de semana XL de noviembre y llega el próximo lunes 27 de octubre, transformándolo en un fin de semana largo.

Esta fecha se trata de un asueto exclusivo para ciertos municipios de la Provincia de Buenos Aires, donde se conmemoran aniversarios fundacionales y fiestas patronales.

Almanaque Foto: Freepik

¿Quiénes tendrán un fin de semana largo con el feriado del lunes 27 de octubre?

Los beneficiados con este fin de semana largo serán los pobladores de las localidades de Marcos Paz, Alberti y 9 de Julio.

En estos distritos, el sector público tendrá cese total de actividades, mientras que para el ámbito privado será una jornada no laborable optativa, sujeta a la autorización de los empleadores.

Los días previos, habrá festividades locales que incluirán actividades al aire libre, ferias y celebraciones tradicionales que buscan resaltar la identidad y el patrimonio de cada ciudad.

Los feriados que restan en la Argentina. Foto: Freepik.

Este será el último asueto del mes de octubre, luego del feriado trasladado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemoró el viernes 10. Con este nuevo descanso, los vecinos de estos municipios podrán recargar energías antes del próximo fin de semana XL, previsto a nivel nacional para noviembre.

Próximos feriados

El próximo feriado nacional será el lunes 24 de noviembre, correspondiente al Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), que generará un fin de semana largo de cuatro días al incluir también el viernes 21 como feriado puente.

Más adelante, el calendario argentino aún contempla otro fin de semana extendido en diciembre, del sábado 6 al lunes 8, con motivo del Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

A estos feriados hay que sumarle el del 25 de diciembre -Navidad- que este año cae en día jueves.

Diferencias entre feriado nacional y día no laborable

Un feriado nacional representa una jornada de descanso obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado. Si un empleado presta servicios durante un feriado nacional, el empleador debe abonar un pago doble.

Un día no laborable es de carácter optativo para el empleador. La empresa o el organismo puede decidir si otorga el día libre a su personal o si requiere que se trabaje de manera normal.

En caso de que se trabaje, el empleado percibe su salario simple, sin ningún tipo de recargo adicional. El régimen de pago doble no aplica para los días no laborables.