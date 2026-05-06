"Perón íntimo, historias desconocidas", el libro que presentó Ignacio Cloppet en la Feria del Libro 2026. Foto: Cuenta de Twitter de Ignacio Cloppet

Ignacio Cloppet presentó Perón íntimo, historias desconocidas en la Feria del Libro 2026. El abogado argentino especialista en derecho penal y escritor sobre temas jurídicos e históricos profundizó sobre el proceso del libro en diálogo con Canal 26, que tuvo el objetivo de desmitificar algunos rumores sobre el líder de uno de los movimientos más grandes del país.

“Lo que yo hago es un recorrido por el Perón desconocido, el Perón niño, formado en el colegio militar, el noviazgo con su primera esposa. Luego el agregado militar en Chile, se queda viudo, se va a Europa por dos años a un estudio de preparación militar. De regreso a Argentina la ida a Mendoza, la creación del protoperonismo...“, explicó Cloppet.

Video: Canal 26.

“El 17 de octubre, el casamiento con Eva Perón civil y religioso y la relación de Perón con la iglesia y con los Papas. Es un libro que se ocupa de cosas que otros por ahí se han ocupado, pero yo preciso con documentos inéditos y papeles que no se conocen”, indicó el escritor. “Me llamó el hijo del escribano que lo casó a Perón, las sobrinas de la primera esposa y así otras personas se fueron acercando y al libro lo pude hacer muy rápido”, agregó.

El abogado y escritor presentó "Perón íntimo, historias desconocidas" Foto: Captura de pantalla

En este sentido, dijo que pudo concretarlo “con papeles no conocidos, no estudiados y donde ponemos en claro algunas cosas”. Y agregó: “¿Perón era nazi? ¿Era fascista? No, eso era falso. Están las cartas de Perón en Europa de esa época donde él da su opinión sobre el fascismo, sobre la guerra, sobre Hitler y todo lo demás. Por lo tanto, aquí encontramos algunas respuestas a aquellos mitos que le han levantado".