Una ayuda para evitar multas y cuidar el bolsillo: cómo detectar radares de velocidad en la ruta

Se trata de sistemas de fiscalización electrónica que utilizan cámaras que registran cómo van los vehículos para asegurar que se cumplan las normas de tránsito.

Dónde encontrar los radares en la ruta Foto: Gobierno Río Negro

Con la llegada del buen tiempo es muy común sacar el auto y manejar en la ruta para hacer una escapada. En este sentido hay un truco casero, puede ayudarte a reconocer con facilidad dónde están los radares de velocidad. Se trata de sistemas de fiscalización electrónica que utilizan cámaras que registran cómo van los vehículos para asegurar que se cumplan las normas de tránsito.

Si bien es cierto que la mayoría está señalizada con carteles de advertencia que indican “radar vigila” o “fiscalización de velocidad”, hay otra pista para dónde están como las espiras, un conjunto de cables instalados bajo el pavimento con forma de cuadrado, que marcan el punto donde se activa el radar.

Un truco para evitar multas Foto: Gobierno de la Provincia

Cómo detectarlos los radares

Cuando hay una dupla de espiras instaladas bajo el pavimento, una se utiliza para los radares de velocidad y la otra actúa al mismo tiempo registrando el conteo de vehículos que transitan por la zona.

Existen los radares Doppler, que calculan los kilómetros por hora de un vehículo a través de ondas electromagnéticas. Son equipos que suelen encontrarse en controles móviles o rotativos, especialmente en rutas o avenidas donde la circulación es intensa y variable.

Se utilizan para medir el tránsito, si no también para contabilizar la cantidad de autos que pasan por el lugar. Esa información se emplea para detectar los días y horarios pico, lo que resulta clave al momento de planificar y optimizar el tránsito urbano y en autopistas. De este modo, las autoridades pueden diseñar estrategias más efectivas para mejorar la circulación y reducir embotellamientos.

Respetar los límites de velocidad y las cámaras de fiscalización electrónica es fundamental, ya que contribuyen a disminuir los accidentes viales entre un 20% y un 37%, según diversos estudios.

En esos casos, las espiras envían señales automáticas a los semáforos para extender su duración cuando se acumulan autos, evitando que las filas lleguen hasta la autopista y manteniendo el flujo más ordenado.