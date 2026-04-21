A un año del fallecimiento del papa Francisco. Foto: Reuters.

Este martes se está cumpliendo un año del fallecimiento del papa Francisco (21 de abril de 2025), por lo que se realizan una serie de eventos y conmemoraciones para recordar su legado dentro de la Iglesia católica.

Tienen lugar misas, caravanas y actos en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y en el resto de la Argentina.

Por su parte, la Iglesia eligió la ciudad bonaerense de Luján para recordar a Jorge Bergoglio, con el fin de “renovar el compromiso misionero” que da cuenta de su pontificado.

Por tal motivo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llevará a cabo desde las 17.00 h una misa en la Basílica de Luján, presidida por el monseñor Marcelo Colombo y bajo el lema “memoria agradecida” y “compromiso misionero”.

El papa Francisco y su legado católico. Foto: NA.

Se espera la presencia de la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, señaló la Conferencia Episcopal a través de un comunicado que fue publicado este lunes.

El barrio de Flores homenajeará al papa Francisco

También tendrá lugar un sentido homenaje al papa Francisco en el barrio porteño de Flores, lugar que lo vio nacer y donde vivió gran parte de su vida.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, será el encargado de presidir una misa homenaje en honor a Bergoglio, este martes a las 20.00 h en la Basílica de San José de Flores, un lugar significativo para la vocación del Pontífice.

García Cuerva mantuvo una estrecha relación con el sumo pontífice, a quien consideró como uno de los referentes más notables de la Argentina.

Incluso, el papa Francisco adoptó a García Cuerva como un hombre de su plena confianza y lo nombró arzobispo de Buenos Aires en 2023.

Homenajes en el interior del país y en el extranjero

En la provincia de San Juan, la catedral local organizó una semana de actividades con motivo del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. La agenda incluye una misa especial este martes 21, junto con distintos espacios de oración, reflexión y acciones comunitarias orientadas a mantener vivo su legado. La iniciativa fue impulsada por el padre Riveros.

Misas y conmemoraciones por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco.

Por su parte, en Rosario, Santa Fe, diversas parroquias celebrarán misas en homenaje a su memoria y en conmemoración de su descanso eterno.

A nivel internacional, en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, donde descansan los restos del pontífice, se llevará a cabo el rezo del rosario y una misa especial. La ceremonia estará encabezada por personas cercanas a Francisco, entre ellas el sacerdote argentino Guillermo Karcher.