Paro de colectivos. Foto: NA.

El conflicto en el transporte público vuelve a escalar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde varias líneas de colectivos anunciaron su adhesión a la medida de fuerza, anticipando una jornada marcada por fuertes complicaciones para millones de pasajeros.

Paro de colectivos: qué líneas se suman a la medida de fuerza

Entre las líneas de colectivos que se suman al paro se encuentran la 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Paro de colectivos. Foto: NA

La magnitud de la medida impactará de lleno en la movilidad diaria dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde el colectivo, junto al tren, son los principales medios de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios en general.

El paro se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el sector empresario, los trabajadores y el Gobierno nacional, con reclamos vinculados al financiamiento del sistema, atrasos en los pagos y dificultades para afrontar costos operativos y salariales.

Qué líneas del AMBA no se adhieren a la medida de fuerza este jueves

En medio de la tensión que atraviesa el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un grupo de empresas confirmó qué líneas de colectivo no se adhieren a la medida de fuerza y garantizan la prestación del servicio, al menos de manera parcial.

A través de un comunicado indicaron que las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires —64, 65 y 151— funcionaron con normalidad durante la jornada.

En tanto, el resto de los servicios bajo su órbita, tanto de jurisdicción nacional como provincial, comenzarán a normalizarse progresivamente a partir de este jueves, aunque habrá demoras y menos servicios.

Colectivos. Foto: NA

Entre estas líneas se encuentran la 136, 163, 166, 176, 182, 194, 195, 228, 236, 237, 269, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 395, 441, 443B, 448, 503, 504, 507, 510, 634, 670 y 741. Según explicaron desde el sector, esta mejora en la prestación del servicio responde al ingreso de subsidios que se acreditaron durante las últimas horas.

Sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse. El mismo comunicado advierte que este jueves habrá una nueva reunión en la Secretaría de Transporte de la Nación entre autoridades gubernamentales y representantes de las cámaras empresarias, en busca de una salida a la crisis.

Hasta cuándo rige la medida

El Gobierno convocó a una reunión con las cámaras empresarias del sector a las 10.30 horas en el Ministerio de Economía para intentar evitar un paro total y normalizar el servicio.

El encuentro se realizará en la Secretaría de Transporte, encabezada por Fernando Herrmann, y contará con la participación de representantes de las principales entidades del transporte.