Se despiden los lentes de sol tradicionales: cuál es la alternativa en tendencia que dominará este verano 2025

Este innovador accesorio promete transformar la forma en la que protegemos nuestra vista, combinando moda, comodidad y beneficios para la salud visual. Famosos y deportistas lo respaldan, consolidándolo como el elemento imprescindible de la temporada veraniega.

Lentes de sol. Fuente: Unsplash

Con la llegada del verano, el sol, y el aumento del uso de dispositivos electrónicos, surge una nueva tendencia en gafas que podría cambiar la manera en que protegemos nuestros ojos: los lentes con filtro de luz azul. Esta innovación combina estilo, funcionalidad y cuidado ocular, y ya fue adoptada por famosos y deportistas que buscan equilibrar moda y salud.

Los lentes de sol tradicionales se popularizaron a comienzos del siglo XX, principalmente gracias a Hollywood, y se mantuvieron como un símbolo de estatus y elegancia. Sin embargo, los cambios tecnológicos y el incremento del tiempo frente a pantallas generaron nuevas necesidades.

Lentes con filtro de luz azul. Foto: Pinterest.

La exposición prolongada a la luz azul de celulares, computadoras y dispositivos electrónicos puede afectar la visión y alterar los ciclos de sueño. Esto explica el creciente interés en los lentes con filtro de luz azul.

¿Qué beneficios ofrecen estos lentes?

Estos lentes se promocionan como una solución preventiva ante los efectos de la luz azul, aunque todavía carecen de un respaldo científico absoluto. Entre los beneficios más destacados por usuarios y expertos se encuentran:

Reducción de la fatiga visual digital: disminuyen molestias como sequedad ocular y visión borrosa asociadas al uso prolongado de pantallas.

Alivio de dolores de cabeza: al reducir la tensión ocular, algunas personas perciben una disminución de la frecuencia e intensidad de cefaleas tensionales.

Lentes con filtro de luz azul. Foto: Pinterest.

Mayor comodidad visual: mejoran el contraste y reducen el deslumbramiento, facilitando la visualización de dispositivos.

Mejora en la calidad del sueño: la limitación de la luz azul durante la noche puede favorecer la producción natural de melatonina, regulando los ciclos circadianos.

Moda y salud, de la mano

La combinación de estilo y funcionalidad es uno de los principales impulsores de esta tendencia. Celebridades y deportistas contribuyeron a su popularización, de manera similar a como sucedió hace décadas con los lentes tradicionales.

La estética moderna de estos modelos permite que sean usados tanto en interiores como en exteriores, y su variedad de diseños se adapta a distintos gustos y estilos personales.

Lentes con filtro de luz azul. Foto: Pinterest.

En cuanto a la popularización de esta tendencia, la información generalizada sobre los efectos de la luz azul impulsó a los consumidores a buscar soluciones preventivas para la salud ocular. Así, los lentes con filtro de luz azul comienzan a consolidarse como el accesorio imprescindible de la temporada, combinando moda, tecnología y bienestar en un solo producto.