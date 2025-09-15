Moda y elegancia: los accesorios tendencia que dominarán la temporada primavera-verano 2026

Para esta nueva temporada de verano, algunos accesorios vuelven con todo y llegan para quedarse. Serán los encargados de transformar un conjunto sencillo en un outfit con personalidad y para cualquier ocasión.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

La primavera-verano 2026 llega cargada de energía, frescura y mucho color. Esta temporada, los accesorios se consolidan como los grandes protagonistas de los looks: son los encargados de transformar un conjunto sencillo en un outfit con personalidad y en cualquier ocasión.

Desde los bolsos tejidos hasta los pañuelos multicolores, pasando por joyas llamativas y lentes de sol que imponen estilo, cada detalle suma y define las nuevas reglas de la moda.

Los accesorios tendencia esta primavera-verano 2026

Bolsos tejidos: un encanto artesanal

Los bolsos tejidos son el nuevo must-have del verano. Elaborados en materiales como mimbre, yute o crochet, evocan un espíritu natural y artesanal que conecta con la tendencia eco-friendly.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

La mayoría son en tamaño maxi, ideales para un día de playa, pero también en versiones más estructuradas que acompañan un look urbano. La clave está en que el bolso se transforme en una pieza de impacto que hable por sí sola y llame la atención.

Joyas: brillo y personalidad

La vuelta de los accesorios vistosos es una realidad y este verano 2026 llegaron para quedarse. Aros en formato XL, collares con dijes grandes, pulseras en capas y anillos con piedras de colores le dan carácter a los conjuntos de temporada.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

Sin embargo, el minimalismo no desaparece: las cadenas finas y los diseños delicados permiten crear un equilibrio perfecto. La propuesta de esta temporada invita a mezclar ambos estilos y animarse a combinar dorado, plateado y detalles en colores intensos.

Lentes de sol: del básico al statement

Los lentes de sol trascienden su función práctica y se convierten en un accesorio de moda indiscutible. Esta temporada predominan los modelos retro —con marcos rectangulares y redondos—, junto con los diseños oversize que aportan un aire sofisticado.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

También aparecen las versiones con transparencias de color y acabados llamativos, ideales para quienes buscan un look más audaz. En cualquier caso, son la pieza que completa el outfit y eleva el estilo.

Pañuelos de colores: versatilidad infinita

El pañuelo se reinventa y vuelve a ocupar un lugar importante. Con estampados florales, geométricos o lisos en tonos vibrantes, se adapta a múltiples usos: en el cabello como vincha, en el cuello a modo de foulard, como top improvisado o incluso atado a la cartera para sumar un detalle de color.

Moda, tendencia. Foto: Freepik

Su practicidad y versatilidad lo convierten en el accesorio estrella para quienes buscan renovar sus looks sin grandes esfuerzos.