Constancia de Afiliación Negativa del PAMI: cómo solicitarlo y cuánto días de validez tiene el certificado

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) habilitó un nuevo trámite digital: la Constancia de Afiliación Negativa. El certificado confirma que la persona no cuenta con cobertura médica ni recibe aportes o beneficios del organismo.

El documento tiene validez por 30 días y es importante para hacer gestiones en otros organismos, como por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). También, es clave para acceder a becas educativas, planes sociales y subsidios económicos.

¿Cómo solicitar la Constancia de Afiliación Negativa del PAMI?

La Constancia de Afiliación Negativa es un trámite gratuito y digital. Los titulares deberán ingresar a la página web oficial de la obra social y completar el campo con su número de CUIL o CUIT.

Luego, deben seguir las indicaciones y podrán descargar el certificado en formato PDF. El organismo detalló que el documento no requiere firma ni validación presencial, ya que tiene la misma validez que uno entregado de forma presencial.

¿Para qué sirve “Mi PAMI”?

La aplicación “Mi PAMI” fue diseñada para consultas de sus afiliados de manera digital y sencilla. La plataforma es gratuita está disponible para dispositivos móviles con sistema operativo Android y iOS.

La última versión de la app incluye un sistema de validación reforzado, pensado para proteger la información sensible y garantizar que solo el afiliado, o alguien autorizado por él, pueda ingresar a su perfil.

A través de la aplicación “Mi PAMI” los jubilados y pensionados pueden: