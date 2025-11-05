PAMI: dónde quedan los hospitales y centros de salud exclusivos en noviembre 2025
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los adultos mayores, anunció información clave sobre sus hospitales y centros de salud exclusivos que estarán disponibles durante el mes de noviembre.
Esta red propia de establecimientos está diseñada para ofrecer atención médica gratuita, integral y especializada a los más de 5 millones de afiliados que tiene el organismo en todo el país.
Los efectores propios de PAMI cuentan con tecnología de última generación y profesionales capacitados en las particularidades del cuidado de las personas mayores. Allí se ofrecen múltiples servicios de salud que incluyen guardias, consultas médicas, diagnósticos por imágenes, oftalmología, tratamientos oncológicos y medicamentos gratuitos.
Estos espacios están pensados no solo para brindar atención eficiente, sino también para priorizar el confort, la accesibilidad y la rapidez en la respuesta ante urgencias. Además, los afiliados pueden acceder a ellos de forma gratuita, sin necesidad de abonar ningún tipo de copago.
¿Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI?
A continuación, un resumen de los principales hospitales y clínicas propios de PAMI habilitados y en funcionamiento:
Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata)
- Dirección edificio central: Juan B. Justo 1774
- Consultorios externos: Fleming 98
- Guardia externa 24h: Fleming 50
- Teléfonos útiles:
- Solicitud de turnos: 0800-888-2100
- Consultas oncológicas o diagnósticos: (0223) 499-1290
Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)
- Dirección principal: La Rioja 951
- Consultorios externos:
- CPP: Estados Unidos 3205
- CPPR: Emilio Mitre 688
- Turnos:
- 0800-999-1100
- turnos-hospitales.pami.org.ar
Policlínico PAMI I y II (Rosario)
- PAMI I:
- Edificio principal: Sarmiento 373
- Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71
- Teléfonos: 0341-480-3520 / 480-3509
- PAMI II:
- Dirección: Olivé 1159
- Turnos: Presencial de 7 a 13 h
- Web: turnos-hospitales.pami.org.ar
Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)
- Dirección principal: Coronel Brandsen 2898
- Guardia y consultorios: Cnel. José Segundo Roca 1400
- Turnos: 11-2120-9600 (int. 111) o de forma presencial
Hospital PAMI (Hurlingham)
- Dirección: General O’Brien 480
- Teléfono de turnos: 011 4088-5573
Clínica PAMI (Lanús)
- Dirección: Flores de Estrada 5248
- Teléfono: 011 4239-7400
Cómo acceder a los servicios
Los afiliados pueden solicitar turnos de forma telefónica, presencial o a través del sitio web de PAMI, donde también encontrarán información sobre especialidades, horarios de atención y ubicación de los centros médicos.
Estos hospitales están especialmente diseñados para facilitar el acceso a la salud de los jubilados y pensionados. Desde espacios accesibles hasta atención gerontológica integral, el objetivo es garantizar que cada afiliado reciba un servicio eficiente, humano y sin demoras innecesarias.
Con esta red de centros propios, PAMI avanza en su plan de fortalecimiento del sistema de salud público, brindando servicios de calidad y acercando la atención médica a quienes más lo necesitan.