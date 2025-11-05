PAMI: dónde quedan los hospitales y centros de salud exclusivos en noviembre 2025

La obra social de los adultos mayores cuenta con una red de hospitales y clínicas propias, equipadas con tecnología de última generación y atención especializada.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social de los adultos mayores, anunció información clave sobre sus hospitales y centros de salud exclusivos que estarán disponibles durante el mes de noviembre.

Esta red propia de establecimientos está diseñada para ofrecer atención médica gratuita, integral y especializada a los más de 5 millones de afiliados que tiene el organismo en todo el país.

Los efectores propios de PAMI cuentan con tecnología de última generación y profesionales capacitados en las particularidades del cuidado de las personas mayores. Allí se ofrecen múltiples servicios de salud que incluyen guardias, consultas médicas, diagnósticos por imágenes, oftalmología, tratamientos oncológicos y medicamentos gratuitos.

Estos espacios están pensados no solo para brindar atención eficiente, sino también para priorizar el confort, la accesibilidad y la rapidez en la respuesta ante urgencias. Además, los afiliados pueden acceder a ellos de forma gratuita, sin necesidad de abonar ningún tipo de copago.

¿Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI?

A continuación, un resumen de los principales hospitales y clínicas propios de PAMI habilitados y en funcionamiento:

Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata)

Dirección edificio central : Juan B. Justo 1774

Consultorios externos : Fleming 98

Guardia externa 24h : Fleming 50

Teléfonos útiles :

Solicitud de turnos: 0800-888-2100

Consultas oncológicas o diagnósticos: (0223) 499-1290

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Dirección principal : La Rioja 951

Consultorios externos :

CPP: Estados Unidos 3205

CPPR: Emilio Mitre 688

Turnos :

0800-999-1100

turnos-hospitales.pami.org.ar

Policlínico PAMI I y II (Rosario)

PAMI I :

Edificio principal: Sarmiento 373

Atención ambulatoria: Sarmiento 455/71

Teléfonos: 0341-480-3520 / 480-3509

PAMI II :

Dirección: Olivé 1159

Turnos: Presencial de 7 a 13 h

Web: turnos-hospitales.pami.org.ar

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

Dirección principal : Coronel Brandsen 2898

Guardia y consultorios : Cnel. José Segundo Roca 1400

Turnos: 11-2120-9600 (int. 111) o de forma presencial

Hospital PAMI (Hurlingham)

Dirección : General O’Brien 480

Teléfono de turnos: 011 4088-5573

Clínica PAMI (Lanús)

Dirección : Flores de Estrada 5248

Teléfono: 011 4239-7400

Cómo acceder a los servicios

Los afiliados pueden solicitar turnos de forma telefónica, presencial o a través del sitio web de PAMI, donde también encontrarán información sobre especialidades, horarios de atención y ubicación de los centros médicos.

Estos hospitales están especialmente diseñados para facilitar el acceso a la salud de los jubilados y pensionados. Desde espacios accesibles hasta atención gerontológica integral, el objetivo es garantizar que cada afiliado reciba un servicio eficiente, humano y sin demoras innecesarias.

Con esta red de centros propios, PAMI avanza en su plan de fortalecimiento del sistema de salud público, brindando servicios de calidad y acercando la atención médica a quienes más lo necesitan.