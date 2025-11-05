Una famosa fábrica de galletitas y snacks cierra para siempre: subasta inmuebles, maquinarias y una camioneta

El lote que se remata está compuesto por dos propiedades ubicadas en el distrito Dorrego, Guaymallén. Además, un vehículo utilitario Fiat Fiorino Fire modelo 2010. Conocé el precio y cómo participar del remate.

Fábrica de galletitas y snacks "Gonzalo". Foto: Gonzalo Artículos de Copetín SRL.

El establecimiento comercial Gonzalo Artículos de Copetín SRL, una empresa dedicada a la elaboración artesanal de galletitas y snacks, puso a la venta el 100% de sus productos a través de plataforma de subastas “Manucha”.

La subasta ya está activa y se extenderá hasta el viernes 7 de noviembre a las 11:00, cuando se definirá quién será el nuevo propietario de este paquete integral que incluye la marca registrada “Gonzalo Snacks”, inmuebles, maquinarias y un vehículo.

El lote que se remata está compuesto por dos propiedades ubicadas en el distrito Dorrego (Guaymallén), una de las zonas industriales más consolidadas del Gran Mendoza. El primer inmueble se encuentra en Berutti 182, cuenta con 283,84 metros cuadrados y un frente de diez metros.

Snacks de la marca "Gonzalo Artículos de Copetín SRL". Foto: Gonzalo Artículos de Copetín SRL.

Está inscripto a nombre de la firma Gonzalo Artículos de Copetín SRL y actualmente conserva en su interior parte del equipamiento usado para la producción, que también forma parte del paquete subastado.

El segundo inmueble está situado en Juan Agustín Maza 796, sobre un terreno de 233,96 metros cuadrados, con una superficie cubierta de 333 metros cuadrados. Allí, funcionaba el sector destinado a la fabricación artesanal de papas fritas.

Además de los inmuebles y las maquinarias, se suma un vehículo utilitario Fiat Fiorino Fire modelo 2010, color blanco y equipado con GNC, que formaba parte de la flota comercial de la empresa.

El interior de la fábrica de galletitas y snacks "Gonzalo". Foto: Gonzalo Artículos de Copetín SRL.

Sin embargo, uno de los componentes más valiosos del lote es la marca “Gonzalo Snacks”, registrada en el Boletín de Marcas bajo el Acta N° 4063890, Clase 29, año 2021, lo que garantiza su vigencia y la posibilidad de continuar usándola comercialmente.

El precio base de la subasta fue fijado en $280 millones y la operación se lleva a cabo mediante la plataforma Superbid Exchange Argentina, un sistema que permite hacer remates de activos judiciales, gubernamentales y corporativos de forma completamente digital.

¿Cómo participar de la subasta?

Ambos inmuebles cuentan con habilitación comercial vigente otorgada por la Municipalidad de Guaymallén, lo que reduce tiempos y trámites para quienes deseen retomar la producción o reconvertir la planta.

La modalidad del remate online permite que cualquier persona física o jurídica del país pueda participar sin necesidad de trasladarse a Mendoza.

Fábrica de galletitas y snacks "Gonzalo". Foto: Gonzalo Artículos de Copetín SRL.

Solamente hay que registrarse en la página web de “Manucha“, esperar la validación del usuario y luego habilitarse en la subasta específica. Desde ese momento, se pueden seguir las ofertas en tiempo real y hacer las propias con un solo clic.

Las ofertas se mantendrán abiertas hasta el horario de cierre establecido. Si en los minutos finales ingresa una nueva puja, el sistema extiende automáticamente el reloj tres minutos más, hasta que la última oferta se convierta en la ganadora.