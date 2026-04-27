Cierre de Electrolux

En Rosario, una planta con décadas de historia atraviesa sus últimos meses de actividad en uno de sus rubros más emblemáticos. A partir de mayo, dejará de ensamblar heladeras, profundizando un proceso de retracción que ya había comenzado tiempo atrás con el cese de otras líneas de producción. La decisión se enmarca en un contexto económico complejo, marcado por la caída del consumo interno y una creciente presión de productos importados, que han ido desplazando la producción local.

El impacto no será solo industrial, sino también social. La empresa, que ya había reducido significativamente su plantilla en los últimos años, anticipa nuevos recortes de personal ante el achicamiento de sus operaciones. Con su actividad llevada al mínimo, el futuro de la planta se vuelve incierto, reflejando las dificultades que enfrenta el sector de electrodomésticos en el país y encendiendo señales de alerta sobre el empleo en la región.

Cierre de Electrolux Foto: Bloomberg

Qué empresa cerró en Rosario

Frimetal es la empresa que ensambla la marca Electrolux en Rosario que cesará la producción de productos clave en mayo según informó el medio local La Capital. De esta manera, se convertirá en un centro de operaciones mínimas abocado a la importación de productos terminados y profundizará el recorte de su estructura laboral.

Así, la firma sueca pondrá fin a su línea de frio y dejará de fabricar cocinas y heladeras mientras que continuará con la elaboración de freezers y lavarropas.

Qué pasará con sus empleados

En este contexto, el plantel de la compañía sufrirá un nuevo achicamiento de los 750 trabajadores originales habían quedado alrededor de 250 y, con esta medida, solo unos 150 conservarán su empleo, abocados únicamente a las tareas que continúen en funcionamiento. Desde la conducción señalaron a medios rosarinos, en referencia a los productos mencionados: “Eso ya no se produce más acá”.

En marzo, Electrolux ya había iniciado un esquema de recorte de personal en su planta de Rosario. La implementación de un programa de retiros voluntarios dirigido a 100 empleados superó lo esperado y más de 130 operarios optaron por adherirse antes de que finalizara el plazo, según informó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Este ajuste tuvo lugar en un escenario en el que la fábrica, que en su momento llegó a ocupar a 750 personas, ya funcionaba por debajo de su capacidad histórica.

Cierre de Electrolux

Las condiciones del retiro contemplaban el pago del 100% de la indemnización bajo el régimen anterior a la reforma laboral, más tres sueldos adicionales por la adhesión voluntaria, de acuerdo con datos del gremio. La decisión se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración y adaptación en la industria nacional de línea blanca, que atraviesa un período de crecientes dificultades.

Crisis en el sector

El sector de electrodomésticos en la Argentina se enfrenta a un escenario adverso. Así como Frimetal, ya son varias las compañías que anunciaron procesos de ajuste o reestructuración. Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, pidió la apertura de un concurso preventivo para poder reorganizar su deuda y seguir operando. Dante Do Sun Choi, dueño de la firma, expresó su “profunda tristeza” por la situación económica del país y del sector industrial, y remarcó que “es muy ingrato ser empresario en la Argentina” a pesar de que está agradecido.

En el mismo orden, Mabe despidió empleados y clausuró una de sus plantas. Además, Whirpool cerró su planta de Pilar que tenía tan solo tres años de antigüedad. Por su parte, Aires del Sur, fabricante de equipos Electra, pidió la quiebra hace algunas semanas.