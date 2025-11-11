Video: descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers
Una formación del Tren Sarmiento descarriló este lunes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers, provocando la desesperación de los pasajeros y la demora en el servicio.
Los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funcionará desde Haedo-Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.
Las primeras informaciones indicaba que todo se habría dado al realizar el cambio de vía. Bomberos de la Ciudad, la Policía, y personal del Grupo Especial de Rescate así como también del SAME arribaron al lugar.
A su vez, se confirmó que varios pasajeros resultaron heridos, motivo por el que algunos requirieron asistencia sanitaria en el lugar. En tanto, no se registraron lesionados de gravedad.
Hernán, un testigo que presenció la situación desde su departamento en un piso 12, relató cómo fue el momento del accidente: “Escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomo pensando que era un camión y veo que la formación de tren hacia Once salía como humo que debe ser el primer descarrilamiento y veo que intenta frenar”, contó en diálogo con TN.
Noticia en desarrollo...