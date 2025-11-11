Video: descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers

El descarrilamiento del tren se produjo a pocos metros de la estación, provocando la desesperación de los pasajeros y la demora en el servicio.
martes, 11 de noviembre de 2025, 19:30
Descarriló el tren Sarmiento en Liniers.
Descarriló el tren Sarmiento en Liniers. Foto: Captura

Una formación del Tren Sarmiento descarriló este lunes a metros de la estación del barrio porteño de Liniers, provocando la desesperación de los pasajeros y la demora en el servicio.

Los pasajeros fueron evacuados, mientras que el servicio funcionará desde Haedo-Castelar hasta Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers. Video: X @hecesdargentina

Las primeras informaciones indicaba que todo se habría dado al realizar el cambio de vía. Bomberos de la Ciudad, la Policía, y personal del Grupo Especial de Rescate así como también del SAME arribaron al lugar.

A su vez, se confirmó que varios pasajeros resultaron heridos, motivo por el que algunos requirieron asistencia sanitaria en el lugar. En tanto, no se registraron lesionados de gravedad.

Descarriló el Tren Sarmiento. Foto: Captura

Hernán, un testigo que presenció la situación desde su departamento en un piso 12, relató cómo fue el momento del accidente: “Escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomo pensando que era un camión y veo que la formación de tren hacia Once salía como humo que debe ser el primer descarrilamiento y veo que intenta frenar”, contó en diálogo con TN.

Noticia en desarrollo...