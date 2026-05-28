Mar del Plata Foto: NA

Si después del 25 de Mayo te quedaste mirando el almanaque en busca del próximo respiro, hay una buena noticia: junio de 2026 tendrá un fin de semana largo de tres días gracias al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. En la práctica, el descanso que históricamente se conmemora el 17 de junio pasará a celebrarse el lunes 15, lo que arma un bloque ideal para viajar, descansar o planificar una escapada corta.

¿Qué feriado se traslada y por qué cae el lunes 15?

La clave está en el régimen de feriados trasladables. La Ley 27.399 establece que ciertos feriados nacionales pueden moverse para favorecer fines de semana largos: si caen martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior; si caen jueves o viernes, al lunes siguiente.

Feriado, calendario. Foto: Freepik

En 2026, el feriado por Güemes tiene su fecha histórica el miércoles 17 de junio, por lo que corresponde el traslado al lunes 15 de junio. Así, se genera un descanso extendido que puede impactar en la organización familiar, escolar y turística en todo el país.

Cómo queda el finde largo de junio 2026 (día por día)

Con el traslado confirmado, el “finde XL” queda armado de esta manera:

Sábado 13 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026

Lunes 15 de junio de 2026 (feriado trasladado por Güemes)

Este será, además, el único fin de semana largo de junio, un dato útil para quienes suelen elegir este mes para escapadas antes del pico de vacaciones de invierno.

¿Y el 20 de junio? Por qué el Día de la Bandera no suma descanso extra

Junio trae otra fecha importante: el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera), que es un feriado inamovible. En 2026, cae sábado 20 de junio, y al ser inamovible no se traslada, por lo que no agrega un día extra para la mayoría de los trabajadores.

Quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué se lo recuerda

General Martín Miguel de Güemes

Güemes es una de las figuras centrales de la independencia argentina, especialmente por su rol en la defensa del norte. Su liderazgo sobre milicias gauchas y estrategias de resistencia resultaron decisivos para frenar avances realistas en una zona clave del territorio. Por eso, el 17 de junio se conmemora su paso a la inmortalidad y la fecha integra el calendario como feriado nacional trasladable.

Bonus: otros feriados trasladables de 2026

Además del de Güemes, la ley contempla como trasladables (entre otros) los feriados por:

17 de agosto (José de San Martín)

12 de octubre (Respeto a la Diversidad Cultural)

20 de noviembre (Soberanía Nacional)

Tip práctico: si tu objetivo es viajar, revisá también los “días no laborables con fines turísticos” que publica la autoridad de aplicación junto al calendario oficial.

Preguntas y respuestas para despejar dudas

¿El feriado del 17 de junio de 2026 se mueve? Sí. Como cae miércoles, se traslada al lunes anterior según la Ley 27.399.

¿Cuándo es el fin de semana largo de junio 2026? Del sábado 13 al lunes 15 de junio de 2026.

¿El 20 de junio genera finde largo? No. Es inamovible y cae sábado en 2026.