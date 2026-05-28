Tren San Martín. Foto: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos anunció que este jueves 28 de mayo comenzó a funcionar de manera regular una nueva unidad tractiva en la línea San Martín, en el marco del refuerzo operativo que se viene llevando adelante para mejorar la prestación del servicio. La medida se desarrolla bajo la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional.

Según la empresa, esta incorporación permitirá “ampliar la disponibilidad de material operativo, optimizar la respuesta ante contingencias y fortalecer la regularidad de los trenes, con impacto directo en los tiempos de circulación y el cumplimiento de los horarios”.

Además, la nueva unidad tractiva facilitará una mejor planificación de los servicios y permitirá proyectar mejoras progresivas en la operación diaria de la línea, en función de la demanda y de las condiciones de infraestructura.

Tren San Martín. Foto: Wikipedia

Cómo afecta la Emergencia Ferroviaria al tren San Martín

La medida forma parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, que estableció como prioridad la recuperación de la seguridad operacional y la mejora del sistema ferroviario metropolitano.

Desde junio de 2024, se avanzó en distintas obras y procesos de modernización, entre ellas la renovación integral de vías del ramal Tigre de la línea Mitre, la modernización del sistema de señales en el ingreso a Retiro, la actualización de tendidos de vías en los ramales La Plata y Bosques de la línea Roca y la modernización del señalamiento de la línea Sarmiento, entre otras intervenciones.

Asimismo, se continúa avanzando en la adquisición de repuestos para fortalecer el mantenimiento preventivo del material rodante y mejorar la confiabilidad de los servicios ferroviarios metropolitanos.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

Desde Retiro a Doctor Cabred, el recorrido pasa por las estaciones: Palermo (combinación con la línea D, Estación Palermo), Villa Crespo (ex Chacarita; combinación con la línea B Estación Dorrego), La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz (funciona como Estación Terminal Intermedia), Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar (funciona como ETI) y Manzanares.

Además, en la estación de Retiro, los pasajeros tienen la posibilidad de hacer combinación con la línea C del subte (Estación Retiro), así como también con los ferrocarriles Mitre y San Martín.