Trenes Argentinos dio nuevos detalles de la investigación por el descarrilamiento del Sarmiento en Liniers

La empresa inició una investigación interna “para aportar al esclarecimiento de este incidente”, a la vez que se continúa “trabajando bajo estrictas normas de seguridad operacional”.

Descarriló el tren Sarmiento en Liniers. Foto: Captura

Trenes Argentinos brindó nueva información sobre el descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento cerca de la estación de Liniers e indicó cuáles son los pasos a seguir.

Mediante un comunicado, la empresa comunicó que “ya entregó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Julián Ercolini; Secretaría N° 24 a cargo de la Dra. María Cavallero, todos los elementos solicitados en el marco de la causa que investiga el descalce ocurrido ayer en la línea Sarmiento”.

Además, fueron entregadas las filmaciones existentes y el registrador de eventos de la formación. Por su parte, representantes de la compañía concurrieron a la base Castelar junto a los cambistas (personal que realiza los cambios de vías) y personal de conducción, para realizar los test de alcoholemia y sustancias prohibidas.

También se inició una investigación interna “para aportar al esclarecimiento de este incidente”, a la vez que se continúa “trabajando bajo estrictas normas de seguridad operacional para que todos los servicios funcionen de acuerdo a las condiciones establecidas para el transporte de pasajeros”.

Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers Foto: FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA

Cómo sigue la investigación por el descarrilamiento en Liniers

Mientras tanto, Trenes Argentinos trabaja en las tareas de encarrilamiento del último coche de la formación y en la evaluación de los daños ocasionados en la infraestructura de vías, señalamiento, alimentación eléctrica y en el material rodante.

La empresa indicó que “una vez finalizado el proceso de remoción del tren, que se ejecuta con camión de vía y gatos hidráulicos, la formación será trasladada a los talleres que la empresa posee en Villa Luro para su revisión integral, y se iniciará la reparación del tendido ferroviario para recuperar el óptimo estado del sistema”.

El incidente se produjo el martes 11 de noviembre a las 15.50, cuando la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once descarriló a la altura de la estación Liniers.

El servicio estuvo limitado hasta las 17.50, entre Castelar y Moreno. Desde las 17.50, los trenes comenzaron a circular entre las cabeceras de la localidad de Moreno y la terminal porteña sin detenerse en Liniers. La normalización total de la prestación se produjo a las 20.53.