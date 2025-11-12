Descarrilamiento del tren Sarmiento en la estación Liniers: el resultado de la prueba de alcoholemia del conductor

En busca de hallar a los responsables del incidente, las autoridades tomaron una serie de medidas para avanzar en la investigación. Los detalles, en la nota.

Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers Foto: FOTO: MARIANO SANCHEZ /NA

El descarrilamiento que ocurrió este martes 11 de noviembre en la estación de Liniers derivó en una investigación para conocer lo ocurrido. Una de las primeras medidas por parte de la Justicia fue pedir un análisis toxicológico del conductor de la formación del tren Sarmiento involucrado.

Finalmente, este miércoles 12 se llevó adelante la prueba, que buscaba determinar si el motorman había consumido alcohol y drogas antes o durante su turno laboral.

Así fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en las cercanías de la estación Liniers. Video: X.

El resultado del estudio ordenado por el juez Julián Ercolini dio negativo para el conductor, por lo que estaba en estado de sobriedad.

Además, Ercolini solicitó las grabaciones y modulaciones de antes y después del accidente, junto con el registro de la actividad de los señaleros. Los últimos mencionados también fueron sometidos a pruebas de alcohol y drogas y todos dieron negativo.

A nivel preliminar, los peritos negaron que haya existido una falla humana, según publicó TN. El sistema incluye un cerrojo y la traba de palanca, que impide que se accione mientras circula por la vía.

Además, dentro de la cabina de señaleros se encuentra una caja que activa un cambio de vías. Sin embargo, los investigadores la hallaron cerrada con candado y sin signos de haber sido forzada.

Problemas para viajar en el tren Sarmiento tras el descarrilamiento en Liniers

El Tren Sarmiento circula con demoras y cancelaciones por problemas técnicos en Liniers luego del descarrilamiento ocurrido en la jornada del martes y que dejó varios heridos.

Descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers. Foto: X @FrancoEG7

Aunque al comienzo del miércoles el servicio funcionaba según su frecuencia habitual, minutos después las autoridades informaron que hay demoras y cancelaciones.

En la zona de Liniers continúan los trabajos de más de 40 empleados para remover los vagones que quedaron afectados por el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once.

A su vez, siguen las pericias para comprobar qué fue lo que provocó el descarrilamiento que dejó al menos 20 pasajeros heridos con politraumatismos.