Un túnel conectará dos reconocidos barrios del Conurbano bonaerense: desde cuándo estará disponible

A pocos metros de la Ciudad de Buenos Aires, se desarrolla una importante obra que promete reducir los tiempos de traslados en la zona.

Obras del túnel que conectará Sáenz Peña con Villa Rafo. Foto: X DieValen

Un túnel conectará a dos localidades clave del conurbano bonaerense, que están a pocos metros de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una importante obra. Se trata de una medida que tiene como fin mejorar el traslado de miles de personas, en un punto clave del AMBA.

Este proyecto unirá Sáenz Peña con Villa Raffo, en Tres de Febrero. Lo hará a través de un túnel que se instalará sobre la Avenida América. Se lo considera el principal proyecto de infraestructura ferroviaria más importante en curso dentro del AMBA.

Obras en el túnel que conectará Sáenz Peña con Villa Raffo. Video: X dievalen.

Cuándo se habilitaría el túnel que unirá Sáenz Peña y Villa Raffo

La obra representa un paso adelante hacia una red ferroviaria más moderna, segura y fluida para el área metropolitana y, se estima que se finalice en 24 meses. Por ende, podría estar disponible para los vecinos de la zona a finales de 2027.

Los detalles del túnel que conectará Sáenz Peña con Villa Raffo

Su altura será de cuatro metros y busca ofrecer un nuevo paso subterráneo, además de que atravesará siete vías del ferrocarril que son utilizados por los trenes de pasajeros, así como también los de carga.

Uno de los puntos principales que se desprende es que bajará los tiempos de traslado en la zona, ya que se trata de un sector muy transitado, tanto del lado de provincia como de capital.

Los equipos técnicos están en la etapa de colocación de pilotes y estructuras de hormigón. Mientras tanto, el ferrocarril San Martín sigue su funcionamiento, aunque de manera articulada.

Esta etapa marca un avance decisivo en una obra que eliminará la barrera actual del paso ferroviario de la Línea San Martín, modernizando la circulación en una de las áreas más densamente pobladas del Gran Buenos Aires.

El proyecto fue diseñado con criterios de seguridad urbana, accesibilidad y eficiencia, priorizando la convivencia entre el desarrollo ferroviario y la movilidad cotidiana de los usuarios y vecinos.

En tal sentido, el túnel, al suprimir los pasos a nivel críticos, buscará colaborar en la reducción de la estadística de accidentes y agilizará el movimiento de vehículos particulares, transporte público y peatones. Además, se espera que mejore la conectividad con la Ciudad de Buenos Aires, ubicada a pocos minutos de distancia, donde se conecta con el barrio de Villa Devoto.

Una vez finalizado, el túnel de Sáenz Peña–Villa Raffo se convertirá en un nuevo corredor estratégico para Tres de Febrero y todo el corredor oeste del AMBA, con impacto directo en la calidad de vida de quienes transitan y viven en la zona.