El histórico Tren dels Llacs, la experiencia turística que enamora a los viajeros en Cataluña. Foto: Lugares de Aventura

Entre montañas, lagos artificiales y túneles excavados en plena roca, existe un recorrido ferroviario en España que parece salido de una postal alpina. Se trata del Tren dels Llacs, uno de los trenes turísticos más llamativos de Cataluña, que conecta la ciudad de Lleida con La Pobla de Segur atravesando algunos de los paisajes más espectaculares del Prepirineo catalán.

El nombre del tren, que en catalán significa “Tren de los Lagos”, no es casual: durante el trayecto se atraviesan embalses, gargantas montañosas y valles que convierten al viaje en una experiencia panorámica única. El recorrido se transformó en uno de los grandes atractivos ferroviarios del turismo español, especialmente para quienes buscan alternativas lentas y escénicas lejos de las rutas masivas.

El histórico Tren dels Llacs es uno de los trenes turísticos más llamativos de Cataluña, España. Foto: turistren.cat

Cómo es el recorrido del Tren dels Llacs en Cataluña

La línea ferroviaria tiene una extensión de 89 kilómetros y une Lleida con La Pobla de Segur en un trayecto que dura cerca de dos horas. Durante el viaje, el tren atraviesa cuatro grandes lagos o embalses, más de 40 túneles y alrededor de 75 puentes, mientras bordea ríos y cadenas montañosas del Prepirineo catalán.

El recorrido comienza en la llanura de Lleida, pero poco a poco el paisaje cambia radicalmente: aparecen los desfiladeros, las paredes rocosas y las vistas hacia las sierras del Montsec y Mont-roig. Uno de los tramos más impactantes es el que acompaña al río Noguera Pallaresa, considerado uno de los grandes corredores naturales de Cataluña.

Además del paisaje, el tren también permite descubrir pequeños pueblos históricos del interior catalán, muchos de ellos vinculados tradicionalmente al desarrollo ferroviario y a la actividad rural de la región.

El recorrido del histórico Tren dels Llacs, en Cataluña, España. Foto: turistren.cat

La historia del Tren dels Llacs y el proyecto ferroviario que nunca se completó

Aunque hoy funciona como una atracción turística, la línea ferroviaria nació con un objetivo mucho más ambicioso. El proyecto original pretendía formar parte de una conexión transpirenaica que uniría España con Francia a través de los Pirineos.

Las obras comenzaron a principios del siglo XX y el primer tramo entre Lleida y Balaguer fue inaugurado en 1924. Sin embargo, distintos problemas políticos, económicos y geográficos impidieron completar la conexión internacional prevista originalmente. La línea recién llegó a La Pobla de Segur en 1951.

Décadas más tarde, el trazado estuvo cerca de desaparecer, pero el gobierno catalán impulsó su recuperación turística. Desde 2009 funciona oficialmente bajo la marca “Tren dels Llacs”, combinando patrimonio ferroviario con turismo de naturaleza.

El proyecto original pretendía formar parte de una conexión transpirenaica que uniría España con Francia. Foto: Lugares de Aventura

Tren histórico y tren panorámico: las dos experiencias para recorrer los Pirineos catalanes

Uno de los aspectos más llamativos del Tren dels Llacs es que ofrece dos maneras distintas de hacer el viaje. Por un lado está el llamado “Tren Histórico”, integrado por locomotoras diésel de los años 60 y vagones clásicos restaurados que recrean la experiencia ferroviaria de mediados del siglo XX.

Las locomotoras conocidas popularmente como “ye-yés” son uno de los grandes íconos del recorrido. Los coches aún conservan estética vintage, incluyendo vagón cafetería y antiguos espacios postales adaptados para el turismo.

La segunda opción es el “Tren Panorámico”, una versión moderna equipada con enormes ventanales que permiten observar el paisaje sin obstáculos. Esta alternativa suele ser elegida por viajeros interesados principalmente en la fotografía y en las vistas de montaña.

Por qué el Tren dels Llacs se convirtió en uno de los trenes turísticos más famosos de España

El Tren dels Llacs circula principalmente entre primavera y otoño, coincidiendo con las épocas de mejor clima y mayor atractivo paisajístico. El viaje se convirtió en uno de los productos turísticos ferroviarios más reconocidos de Cataluña gracias a la combinación entre patrimonio histórico, naturaleza y experiencia panorámica.

Además, muchos viajeros aprovechan la llegada a La Pobla de Segur para continuar explorando los Pirineos catalanes, realizar senderismo o visitar reservas naturales cercanas. La experiencia también suele atraer a fanáticos de los trenes históricos, fotógrafos y turistas que buscan rutas menos convencionales dentro de España.