Frío en Buenos Aires. Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana con un patrón térmico estable y bien definido: mañanas frías y tardes templadas, sin sobresaltos ni cambios bruscos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantienen dentro de un rango otoñal típico, con mínimas que arrancan entre los 8 y 12 °C y máximas que oscilan entre los 15 y 20 grados, favorecidas por condiciones de tiempo seco y cierta estabilidad atmosférica.

Expertos señalan que este comportamiento responde a la presencia de aire fresco persistente en capas bajas, combinado con momentos de mayor insolación que permiten una recuperación parcial del termómetro durante la tarde. Aunque el frío se hace sentir al amanecer, especialmente en el conurbano, la evolución diaria muestra un clima equilibrado, sin extremos, que invita a seguir de cerca cómo se moverán las temperaturas día por día y en qué jornadas se sentirá con mayor claridad ese contraste térmico.

Martes 12 de mayo, el día más templado con máximas cercanas a 20 °C

Dentro de una semana marcada por mañanas frías y estabilidad térmica, este martes 12 de mayo se perfila como el día más templado. La temperatura máxima podría acercarse a los 20 °C, favorecida por una mayor presencia de sol y un contexto atmosférico más estable. Será la jornada con mejor recuperación térmica durante la tarde, aunque el amanecer seguirá siendo fresco, en línea con el patrón general de la semana.

Frío en Buenos Aires. Foto: NA

Cabe señalar que este leve repunte no implica un cambio de tendencia climática, sino una variación dentro de un mismo esquema otoñal. En esa línea, la jornada ofrece una pausa más agradable en medio de una seguidilla de días frescos, ideal para actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Cómo sigue el clima esta semana, día por día

Martes 12 de mayo : mínima de 8 °C y máxima cercana a 20 °C. Es el día más templado de la semana.

Miércoles 13 de mayo : mínima de 10 °C y máxima de 17 °C. Ambiente fresco y estable.

Jueves 14 de mayo : mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. Poco cambio respecto al día anterior.

Viernes 15 de mayo : mínima de 11 °C y máxima de 19 °C. Nueva recuperación térmica por la tarde.

Sábado 16 de mayo : mínima de 12 °C y máxima de 17 °C. Jornada fresca, sin extremos.

Domingo 17 de mayo: mínima de 9 °C y máxima de 15 °C. Leve descenso térmico hacia el cierre de la semana.

El recorrido térmico muestra una semana pareja, sin saltos bruscos, con variaciones suaves entre un día y otro.

El clima para los próximos días. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Por qué no se esperan cambios bruscos del clima en el corto plazo

La ausencia de cambios marcados responde a un patrón atmosférico estable, sin el ingreso de frentes fríos intensos, lluvias, ni sistemas inestables que alteren de forma drástica la temperatura. La circulación de aire se mantiene relativamente uniforme, lo que limita tanto los descensos abruptos como los repuntes pronunciados.

Meteorólogos señalan que este tipo de configuración favorece un clima previsible, donde las diferencias diarias se dan de manera gradual. Por eso, más allá de pequeñas oscilaciones, el escenario general seguirá dominado por temperaturas otoñales moderadas.

Por qué las mínimas arrancan bajas y las máximas repuntan

Las mínimas bajas se explican por la pérdida de calor nocturna -típica de esta época del año-, cuando las madrugadas más largas y el aire seco favorecen un enfriamiento rápido del ambiente. En áreas suburbanas del AMBA, este efecto suele sentirse con mayor intensidad al amanecer.

En cambio, durante la tarde, la presencia de radiación solar permite que la temperatura se recupere parcialmente, dando lugar a tardes templadas aunque sin llegar a valores elevados. Este contraste entre mañana y tarde es característico del otoño y define el perfil térmico de la semana.