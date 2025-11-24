Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 24 de noviembre: ¿habrá fin de semana largo?

Las últimas semanas de 2025 se hacen sentir y los argentinos acuden al calendario para ver si todavía queda una oportunidad para desconectar y descansar de cara al cierre del año.

Calendario, feriado. Foto: Pexels.

El fin de semana largo de noviembre llegó a su fin. En medio de los últimos días del año, los argentinos se preguntan cuándo es el próximo feriado de 2025 y hay una buena noticia, ya que no hay que esperar tanto para el próximo descanso.

En el mes de diciembre hay 2 asuetos y uno de ellos ubicado perfectamente para disfrutar de otro fin de semana largo.

Según el calendario oficial, difundido por el Gobierno Nacional, el próximo 8 de diciembre es feriado nacional inamovible. La fecha conmemorativa se debe al día de la Inmaculada Concepción de María y tiene carácter religioso.

Está incluida en la lista de los asuetos de la ley 27.399, denominada Establecimiento de feriados y fines de semana largos. Como este año cae un lunes, se forma un fin de semana largo que incluye sábado, domingo y lunes.

Virgen María. Fuente: Unsplash.

La celebración se enmarca dentro de la tradición católica y busca resaltar los valores empáticos, de caridad y de fe que encarna la Virgen María, madre de Jesucristo. Para los no creyentes, es el día en que se arma el arbolito de Navidad y da inicio a la época festiva del año.

El último feriado del año

El siguiente feriado será el último del año 2025 y también tiene que ver con una festividad religiosa. Se trata del 25 de diciembre, día del nacimiento de Jesús. Sin duda, una de las fechas litúrgicas más importantes del año. Como la Navidad es calificada como “feriado inamovible”, y este año cae jueves, no habrá fin de semana largo.

El día previo, el 24 de diciembre, se festeja Nochebuena, pero lo cierto es que no está catalogada ni como feriado, ni como día no laborable, por lo que se trabaja con normalidad. Sin embargo, en muchos rubros, se cortan las actividades al mediodía. Por lo tanto, es común que varios locales, la administración pública, bancos y otros organismos permanezcan cerrados también durante esta jornada. Lo mismo ocurre en vísperas del Año Nuevo, el 31 de diciembre.

Cuándo y cómo desarmar el arbolito de Navidad. Foto: X/Grok.

El siguiente feriado tiene lugar el año próximo. Estamos hablando del 1° de enero de 2026, día que se festeja el Año Nuevo. Al igual que la Navidad, caerá jueves. A diferencia de los otros feriados, la mayoría de los negocios permanecen cerrados durante ambas jornadas, u ofrecen servicios limitados.

Los últimos dos feriados de 2025