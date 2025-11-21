Después del fin de semana largo: confirmaron un sorpresivo feriado antes de que termine noviembre 2025

En medio del cansancio acumulado y a pocas semanas de despedir el 2025, un grupo de personas recibirán un respiro inesperado.

Feriado inesperado en noviembre.

En la recta final del año, llegó una buena noticia para los bonaerenses que encontrarán una novedad particular en su calendario de feriados correspondiente al mes de noviembre 2025.

Lo cierto es que con el cierre del 2025 cada vez más próximo, muchos sienten el cansancio acumulado tras meses intensos de actividad laboral, académica y familiar. Por ello, no sorprende que miles de argentinos revisen el calendario de feriados en busca de una fecha que permita disfrutar de un respiro antes de despedir el año y recuperar algo de energía.

Lo que llama la atención es que noviembre incluirá un día no laborable que pasó casi inadvertido para la mayoría de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Si bien no será un feriado nacional ni impactará de manera uniforme en todo el país, este pequeño alivio permitirá que numerosos vecinos tengan la oportunidad de relajarse en la última parte del año.

Inesperado asueto para la provincia de Buenos Aires.

Después del fin de semana largo: el último feriado de noviembre 2025

No figura dentro del calendario nacional. Sin embargo, el jueves 27 de noviembre habrá asueto dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de El Provincial y French, ambas pertenecientes al partido de 9 de Julio, que celebrarán un nuevo aniversario de su fundación y, por este motivo, se otorgará un día de descanso a nivel local.

Es importante aclarar que la medida impactará principalmente en organismos y dependencias del sector público. En el sector privado, en cambio, cada empleador definirá si adhiere o no al asueto, por lo que los trabajadores deberán aguardar la decisión de sus respectivas empresas.

Otro asueto antes d eterminar el año.

Feriados 2025: inamovibles y trasladables

Inamovibles

Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Trasladables