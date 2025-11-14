Feriado o día no laborable: cómo tiene que pagarte tu jefe si trabajás el viernes 21 o el lunes 24 de noviembre

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional genera dudas en los trabajadores sobre cuánto se debe cobrar en caso de trabajar. Qué contempla la Ley.

Noviembre tiene entre sus filas el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, que incluye al viernes 21 y al lunes 24 de noviembre. Si bien ambas jornadas sirven como descanso para gran parte de los argentinos, algunos deberán trabajar con normalidad. En ese contexto, la ley indica distintos esquemas de pago, el cual depende de si se trata de un feriado nacional o de un día no laborable.

Cabe señalar que el 21/11 es considerado día no laborable con fines turísticos, por lo que le corresponde a los empleadores decidir si esta fecha se trabaja o no. En caso de que se deba acudir al puesto laboral, la remuneración debe ser la misma que una jornada normal.

Por su parte, para el lunes 24 la situación de un trabajador que preste servicio se encuentra regulada por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, cuyo artículo 181 señala que al tratarse de un feriado, rigen las mismas normas que los domingos, por lo cual quienes trabajen ese día deberán recibir una remuneración especial.

Cuánto cobro si trabajo un feriado

El trabajo realizado en un feriado nacional debe abonarse con un recargo equivalente al 100% de la remuneración diaria habitual. A contrapartida, si el día es no laborable, la remuneración equivale al salario de una jornada común.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Cabe señalar que los feriados se aplican a todos los trabajadores y son de cumplimiento obligatorio, mientras que los días no laborables dependen del criterio del empleador para determinar si se otorgará descanso.

Los próximos fines de semana largos de 2025 en Argentina

El calendario oficial para lo que resta del año contempla los siguientes descansos: